Чи можна ставити смартфон на зарядку на ніч: відповідь експертів усе прояснила (фото)

Мільйони користувачів вважають, що залишати телефон під'єднаним до розетки на всю ніч небезпечно через ризик пожежі або швидкої деградації батареї. На ділі це застарілий міф.

Експерти порталу MakeUseOf пояснили, як працюють сучасні контролери живлення і чому можна спати спокійно, поки ваш гаджет заряджається.

Чому раніше це було проблемою

Страх перед нічною зарядкою виник не на порожньому місці. Ранні літій-іонні акумулятори та примітивні схеми управління живленням справді мали недоліки. Коли старий телефон заряджався до 100%, він міг продовжувати отримувати енергію, що призводило до перегрівання та прискореного зносу комірок батареї. У поєднанні з неякісними зарядними пристроями це могло спричинити здуття акумулятора або навіть загоряння.

Саме тому порада вимикати телефон одразу після повного заряджання була абсолютно правильною для пристроїв десятирічної давнини. Але сучасні гаджети влаштовані інакше.

Смартфони оснащені функціями захисту від перезарядження Фото: makeuseof.com

Захист від перезарядження і розумний софт

Головна зміна в індустрії — сучасні смартфони неможливо "перезарядити" у звичному розумінні. Щойно рівень заряду досягає 100%, внутрішнє обладнання повністю відключає подачу струму на акумулятор. Телефон переходить на живлення від мережі, лише зрідка підживлюючись мікрострумами для підтримки рівня. Батарея не перебуває під постійним стресом і не циклює між 99% і 100% всю ніч.

Крім того, виробники впровадили програмний захист. Технології адаптивної зарядки вивчають режим дня користувача: телефон може швидко зарядитися до 80%, потім зупинити процес і добрати 20%, що залишилися, тільки до моменту вашого пробудження. Це істотно подовжує життя хімічним елементам батареї.

Єдина реальна загроза

Незважаючи на розумну електроніку, один ворог у акумуляторів залишився — це перегрів. Експерти наголошують, що небезпеку становить не сам час заряджання, а умови, в яких воно відбувається. Залишати телефон під подушкою або ковдрою категорично не можна, оскільки тепло не може розсіюватися. Щільні чохли також можуть сприяти перегріву.

Друга важлива деталь — якість аксесуарів. Сучасні стандарти, такі як USB Power Delivery, передбачають сполучення між зарядним блоком і телефоном перед подачею струму. Якщо використовувати якісний кабель і блок живлення, система сама вибере безпечний режим. Дешеві підробки позбавлені таких захисних механізмів і можуть бути небезпечними.

