Ваш смартфон может "шпионить" за вами: на каких моделях это можно проверить

Google выпустила Android 16 QPR3 Beta 1 для устройств Pixel на базе Tensor. Обновление позволяет точно видеть, какое приложение отслеживает ваше местонахождение.

Ранее операционная система предупреждала о доступе к местоположению, но не могла определить конкретное приложение, ответственное за отслеживание. Android 16 QPR3 Beta 1 исправляет этот недостаток, сообщает Android Authority.

Синий значок оповещает о доступе приложений к геолокации Фото: androidauthority.com

Как отмечают в издании, Google ввела индикаторы конфиденциальности в Android 12. Зеленый значок в верхнем правом углу оповещает о доступе программ к камере или микрофону. При нажатии на значок открывается окно конфиденциальности, которое показывает, какие именно программы используют эти разрешения.

Важно

При этом доступ к местоположению обрабатывался несколько иначе. Хотя Android аналогично отображала значок о доступе к местоположению, система не могла точно определить, какое именно приложение запрашивает эти данные.

Теперь с Android 16 QPR3 Beta 1 в окне "Микрофон, камера и местоположение" будут перечислены конкретные приложения, которые получают доступ к вашему местоположению. В отличие от микрофона и камеры, значок местоположения имеет синий цвет, а не зеленый. Однако при использовании нескольких разрешений одновременно он также будет зеленым.

Зеленый значок показывает, какие разрешения используются приложениями В этом окне можно увидеть список программ, которые используют разрешения

Ранее Google ненадолго протестировала эту функцию в Android 13, но так и не развернула ее публично.

"Непонятно, почему Google решил возродить эту функцию сейчас, но мы приветствуем ее возвращение в любом случае. Доступ к фоновому местонахождению может быть навязчивым, поэтому предоставление пользователям информации о том, какие программы их отслеживают, является большим шагом вперед по прозрачности", — отметили в издании.

