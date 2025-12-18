Ваш смартфон може "шпигувати" за вами: на яких моделях це можна перевірити

Google випустила Android 16 QPR3 Beta 1 для пристроїв Pixel на базі Tensor. Оновлення дозволяє точно бачити, яка програма відстежує ваше місцезнаходження.

Раніше операційна система попереджала про доступ до місцезнаходження, але не могла визначити конкретний застосунок, відповідальний за відстеження. Android 16 QPR3 Beta 1 виправляє цей недолік, повідомляє Android Authority.

Синій значок сповіщає про доступ програм до геолокації Фото: androidauthority.com

Як зазначають у виданні, Google запровадила індикатори конфіденційності в Android 12. Зелений значок у верхньому правому кутку сповіщає про доступ програм до камери чи мікрофона. При натисканні на значок відкривається вікно конфіденційності, яке показує, які саме програми використовують ці дозволи.

При цьому доступ до місцезнаходження оброблявся дещо інакше. Хоча Android аналогічно відображала значок про доступ до місцезнаходження, система не могла точно визначити, яка саме програма запитує ці дані.

Тепер з Android 16 QPR3 Beta 1 у вікні "Мікрофон, камера та місцезнаходження" будуть перераховані конкретні програми, які отримують доступ до вашого місцезнаходження. На відміну від мікрофона та камери, значок місцезнаходження має синій колір, а не зелений. Однак при використанні кількох дозволів одночасно він також буде зеленим.

Зелений значок показує, які дозволи використовуються програмами У цьому вікні можна побачити список програм, які використовують дозволи

Раніше Google ненадовго протестувала цю функцію в Android 13, але так і не розгорнула її публічно.

"Незрозуміло, чому Google вирішив відродити цю функцію зараз, але ми вітаємо її повернення в будь-якому разі. Доступ до фонового місцезнаходження може бути нав'язливим, тому надання користувачам інформації про те, які програми їх відстежують, є великим кроком уперед щодо прозорості", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, майже вся "розумна" техніка для дому непомітно збирає величезну кількість персональної інформації через свої застосунки. Про це можна дізнатися, перевіривши одну позначку перед покупкою.