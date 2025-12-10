Ці гаджети стануть поганим подарунком на Різдво: названо позначки, які варто перевірити перед покупкою

Майже вся «розумна» техніка для дому непомітно збирає величезну кількість персональної інформації через свої застосунки. Експерти розповіли, як про це можна дізнатися.

Хоча позначки конфіденційності не є юридично обов’язковими для виробників, вони стали нормою, коли йдеться про додатки для смартфонів. Портал The Conversation пояснив, як знайти ці позначки на своєму пристрої.

Як техніка збирає особисті дані

Як зазначають у виданні, більшість гаджетів збирають таку кількість інформації, що незрозуміло, навіщо вона потрібна виробникам.

Наприклад, деякі "розумні" телевізори хочуть бачити всі програми на вашому телефоні. Навіть дитячі іграшки можуть прослуховувати та записувати розмови, не кажучи вже про ім'я, вік та дату народження дитини.

Також відомо, що популярні марки аерофритюрниць запитують дозвіл на прослуховування розмов. При цьому значна частина збору особистих даних відбувається навіть без надання відповідного дозволу з боку користувача.

"Це щось на кшталт лотереї: збір даних відрізняється залежно від бренду та операційної системи, що ще більше ускладнює для споживачів розібратися в цій ситуації", — йдеться у статті.

Як дізнатися, що пристрій "стежить" за вами

За даними порталу, рішення щодо конфіденційності прийшло від Apple та Google. Ці компанії першими добровільно приняли ідею інформування користувачів про збір їхніх даних, запропоновану дослідниками у 2009 році.

Експерти Національного дослідницького центру з питань конфіденційності, зменшення шкоди та онлайн-впливу, також розробили покроковий посібник, покликаний допомогти споживачам знайти свої позначки конфіденційності на iPhone та телефонах Android.

Інструкція для iPhone

Інструкція для Android

Знайшовши відповідну позначку конфіденційності для потрібного пристрою, ви побачите практичну та стислу інформацію про те, які дані збирає додаток і чому. У двох розділах перелічені типи зібраних даних: "Дані, що використовуються для відстеження вас" та "Дані, пов’язані з вами" для iPhone, а також "Спільні дані" та "Зібрані дані" для Android.

Важливо

Авторка статі зазначила, що таким чином перевірила позначку конфіденційності застосунку для "розумної" зубної щітки, яку планувала подарувати чоловікові. Вона виявила, що гаджет збирає дані, пов'язані з ідентифікацією, такі як місцезнаходження та контактна інформація.

"Тож, перш ніж купувати розумні пристрої для своїх близьких цього Різдва, перевірте позначки конфіденційності їхніх програм на вашому смартфоні. Ви можете здивуватися тому, що знайдете. У цей святковий сезон не просто подаруйте комусь гарний подарунок — одночасно подаруйте йому контроль над даними", — підсумувала вона.

