Эти гаджеты станут плохим подарком на Рождество: названы отметки, которые стоит проверить перед покупкой

Почти вся "умная" техника для дома незаметно собирает огромное количество персональной информации через свои приложения. Эксперты рассказали, как об этом можно узнать.

Хотя пометки конфиденциальности не являются юридически обязательными для производителей, они стали нормой, когда речь идет о приложениях для смартфонов. Портал The Conversation объяснил, как найти эти пометки на своем устройстве.

Как техника собирает личные данные

Как отмечают в издании, большинство гаджетов собирают такое количество информации, что непонятно, зачем она нужна производителям.

Например, некоторые "умные" телевизоры хотят видеть все программы на вашем телефоне. Даже детские игрушки могут прослушивать и записывать разговоры, не говоря уже об имени, возрасте и дате рождения ребенка.

Также известно, что популярные марки аэрофритюрниц запрашивают разрешение на прослушивание разговоров. При этом значительная часть сбора личных данных происходит даже без предоставления соответствующего разрешения со стороны пользователя.

"Это что-то вроде лотереи: сбор данных отличается в зависимости от бренда и операционной системы, что еще больше усложняет для потребителей разобраться в этой ситуации", — говорится в статье.

Как узнать, что устройство "следит" за вами

По данным портала, решение о конфиденциальности пришло от Apple и Google. Эти компании первыми добровольно приняли идею информирования пользователей о сборе их данных, предложенную исследователями в 2009 году.

Эксперты Национального исследовательского центра по вопросам конфиденциальности, уменьшения вреда и онлайн-влияния, также разработали пошаговое руководство, призванное помочь потребителям найти свои отметки конфиденциальности на iPhone и телефонах Android.

Инструкция для iPhone

Инструкция для Android

Найдя соответствующую отметку конфиденциальности для нужного устройства, вы увидите практическую и краткую информацию о том, какие данные собирает приложение и почему. В двух разделах перечислены типы собираемых данных: "Данные, используемые для отслеживания вас" и "Данные, связанные с вами" для iPhone, а также "Общие данные" и "Собранные данные" для Android.

Автор статьи отметила, что таким образом проверила отметку конфиденциальности приложения для "умной" зубной щетки, которую планировала подарить мужу. Она обнаружила, что гаджет собирает данные, связанные с идентификацией, такие как местонахождение и контактная информация.

"Поэтому, прежде чем покупать умные устройства для своих близких в это Рождество, проверьте отметки конфиденциальности их приложений на вашем смартфоне. Вы можете удивиться тому, что найдете. В этот праздничный сезон не просто подарите кому-то хороший подарок — одновременно подарите ему контроль над данными", — подытожила она.

