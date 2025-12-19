Телевизоры LG возмутили новой функцей ИИ, которую нельзя удалить: в компании оправдались

LG вместе с обновлением операционной системы webOS устанавливает на телевизоры приложение искусственного интеллекта Microsoft Copilot, которое невозможно удалить.

Пользователь Reddit defjam16 опубликовал фото обновленного интерфейса своего телевизора в качестве доказательства. В комментариях многие возмутились принудительным внедрением функций ИИ. Подробности сообщает издание Tom's Guide, которое получило комментарий LG.

Некоторые аспекты работы ИИ можно отключить, например, распознавание голоса, полностью удалить его невозможно. Компания LG официально не объявляла о появлении Copiliot на webOS и не делала никаких публичных заявлений по этому поводу.

Однако в комментарии Tom's Guide представитель LG заявил, что Microsoft Copilot предоставляется в виде значка быстрого доступа для повышения удобства использования, но не как приложение. При нажатии на этот значок веб-сайт Microsoft открывается в браузере телевизора. Поэтому голосовой ввод через микрофон и другие функции активируются только после согласия пользователя.

"Компания LG Electronics уважает выбор потребителей и предпримет шаги, чтобы позволить пользователям удалить значок быстрого доступа, если они того пожелают", — добавили в компании.

Аналитики предполагают, что приложение Copilot, похоже, выполняет лишь функцию шлюза к веб-интерфейсу Copilot, а не работает в тандеме с функцией поиска с использованием искусственного интеллекта от LG.

Ранее писали, какую реакцию вызвало появление Copilot на телевизорах LG. Иконка Copilot теперь отображается на главном экране смарт-телевизора LG, как Netflix или YouTube. Однако другие приложения можно удалить, а в случае с ИИ такой опции пока нет.

Кроме того, функция не обеспечивает более глубокой интеграции на системном уровне, которая бы предоставляла контекстные рекомендации и подсказки, как обещала LG. Примечетально, что у компании есть свой набор функции на основе искусственного интеллекта, а потому непонятно, зачем вообще понадобилось добавлять Сopilot.

Недавно LG представила первый телевизор Micro RGB. Дисплей нового поколения должен обеспечить высочайшую точность цветопередачи.