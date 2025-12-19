Телевізори LG обурили новою функцією ШІ, яку не можна видалити: у компанії виправдалися

LG разом з оновленням операційної системи webOS встановлює на телевізори додаток штучного інтелекту Microsoft Copilot, який неможливо видалити.

Користувач Reddit defjam16 опублікував фото оновленого інтерфейсу свого телевізора як доказ. У коментарях багато хто обурився примусовим впровадженням функцій ШІ. Подробиці повідомляє видання Tom's Guide, яке отримало коментар LG.

Деякі аспекти роботи ШІ можна відключити, наприклад, розпізнавання голосу, повністю видалити його неможливо. Компанія LG офіційно не оголошувала про появу Copiliot на webOS і не робила жодних публічних заяв з цього приводу.

Однак у коментарі Tom's Guide представник LG заявив, що Microsoft Copilot надається у вигляді значка швидкого доступу для підвищення зручності використання, але не як додаток. При натисканні на цей значок веб-сайт Microsoft відкривається в браузері телевізора. Тому голосове введення через мікрофон та інші функції активуються тільки після згоди користувача.

"Компанія LG Electronics поважає вибір споживачів і зробить кроки, щоб дозволити користувачам видалити значок швидкого доступу, якщо вони того побажають", — додали в компанії.

Аналітики припускають, що додаток Copilot, схоже, виконує лише функцію шлюзу до веб-інтерфейсу Copilot, а не працює в тандемі з функцією пошуку з використанням штучного інтелекту від LG.

Раніше писали, яку реакцію викликала поява Copilot на телевізорах LG. Іконка Copilot тепер відображається на головному екрані смарт-телевізора LG, як Netflix або YouTube. Однак інші додатки можна видалити, а у випадку з ШІ такої опції поки немає.

Крім того, функція не забезпечує більш глибокої інтеграції на системному рівні, яка б надавала контекстні рекомендації та підказки, як обіцяла LG. Примітно, що у компанії є свій набір функції на основі штучного інтелекту, а тому незрозуміло, навіщо взагалі знадобилося додавати Сopilot.

Нещодавно LG представила перший телевізор Micro RGB. Дисплей нового покоління має забезпечити найвищу точність передачі кольору.