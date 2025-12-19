Galaxy S26 Ultra удивит 9 апгрейдами: чего ждать от флагмана Samsung (фото)

Близится анонс флагманской серии смартфонов Samsung. Инсайдеры выделили главные ожидаемые новшества в топовом Galaxy S26 Ultra.

В этот раз Samsung планирует не просто обновить характеристики, но и внести заметные изменения в дизайн, систему питания и возможности искусственного интеллекта, пишет PhoneArena.

Snapdragon и скорость зарядки

Согласно данным сертификации FCC, Galaxy S26 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 на всех рынках без исключения. В то время как младшие модели серии могут комплектоваться разными чипами в зависимости от региона, для Ultra-версии Samsung выбрала самое мощное решение от Qualcomm.

Долгожданные новости касаются и автономности. Смартфон наконец-то увеличит мощность проводной зарядки до 60 Вт по сравнению с 45 Вт у предшественника. Скорость беспроводной зарядки также вырастет до 25 Вт. Кроме того, новинка получит полноценную поддержку стандарта Qi2 со встроенными магнитами, что позволит использовать широкую линейку аксессуаров по аналогии с MagSafe у Apple.

Рендер Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: OnLeaks

Дизайн и "умный" экран

Рендеры указывают на то, что Samsung откажется от острых углов в пользу более скругленных граней, чтобы модель лучше сочеталась с базовыми S26 и S26 Plus. Камеры на задней панели теперь будут объединены в общий "остров", а не выступать отдельными линзами.

Одной из самых инновационных фишек может стать Privacy Display. Это технология адаптивных пикселей, которая с помощью ИИ-алгоритмов распознает, когда кто-то посторонний пытается заглянуть в ваш экран, и автоматически скрывает содержимое. Это избавит пользователей от необходимости покупать специальные защитные пленки, которые обычно снижают яркость дисплея.

Камеры и прочие возможности

Основная камера сохранит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2, но получит увеличенную диафрагму f/1.4. Это позволит матрице захватывать больше света, что значительно улучшит качество ночных снимков и обеспечит более красивое естественное размытие фона.

Также подтверждена поддержка прямой спутниковой связи для отправки сообщений в экстренных ситуациях. Программная часть пополнится эксклюзивными функциями Galaxy AI, которые первое время будут доступны только владельцам S26 Ultra. Официальная презентация линейки ожидается в феврале 2026 года.

Ранее сообщалось, что популярные смартфоны Samsung подорожают. Линейка Galaxy A традиционно популярна у потребителей за счет разумного соотношения цены и качества. Но в ближайшее время стратегия бренда может измениться: производитель планирует повышение цен на свои самые ходовые модели, что, вероятно, связано с общемировым удорожанием компонентов.