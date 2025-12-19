Galaxy S26 Ultra здивує 9 апгрейдами: чого чекати від флагмана Samsung (фото)

Наближається анонс флагманської серії смартфонів Samsung. Інсайдери виділили головні очікувані нововведення в топовому Galaxy S26 Ultra.

Цього разу Samsung планує не просто оновити характеристики, а й внести помітні зміни в дизайн, систему живлення і можливості штучного інтелекту, пише PhoneArena.

Snapdragon і швидкість заряджання

Згідно з даними сертифікації FCC, Galaxy S26 Ultra отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 на всіх ринках без винятку. Тоді як молодші моделі серії можуть комплектуватися різними чипами залежно від регіону, для Ultra-версії Samsung вибрала найпотужніше рішення від Qualcomm.

Довгоочікувані новини стосуються й автономності. Смартфон нарешті збільшить потужність дротової зарядки до 60 Вт порівняно з 45 Вт у попередника. Швидкість бездротової зарядки також зросте до 25 Вт. Крім того, новинка отримає повноцінну підтримку стандарту Qi2 з вбудованими магнітами, що дасть змогу використовувати широку лінійку аксесуарів за аналогією з MagSafe в Apple.

Рендер Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: OnLeaks

Дизайн і "розумний" екран

Рендери вказують на те, що Samsung відмовиться від гострих кутів на користь більш заокруглених граней, щоб модель краще поєднувалася з базовими S26 і S26 Plus. Камери на задній панелі тепер будуть об'єднані в загальний "острів", а не виступати окремими лінзами.

Однією з найбільш інноваційних фішок може стати Privacy Display. Це технологія адаптивних пікселів, яка за допомогою ШІ-алгоритмів розпізнає, коли хтось сторонній намагається зазирнути у ваш екран, і автоматично приховує вміст. Це позбавить користувачів необхідності купувати спеціальні захисні плівки, які зазвичай знижують яскравість дисплея.

Камери та інші можливості

Основна камера збереже 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP2, але отримає збільшену діафрагму f/1.4. Це дасть змогу матриці захоплювати більше світла, що значно поліпшить якість нічних знімків і забезпечить більш красиве природне розмиття фону.

Також підтверджено підтримку прямого супутникового зв'язку для надсилання повідомлень в екстрених ситуаціях. Програмна частина поповниться ексклюзивними функціями Galaxy AI, які перший час будуть доступні тільки власникам S26 Ultra. Офіційна презентація лінійки очікується в лютому 2026 року.

Також підтверджено підтримку прямого супутникового зв'язку для надсилання повідомлень в екстрених ситуаціях. Програмна частина поповниться ексклюзивними функціями Galaxy AI, які перший час будуть доступні тільки власникам S26 Ultra. Офіційна презентація лінійки очікується в лютому 2026 року.