Сколько придется работать украинцу со средней зарплатой, чтобы купить iPhone 17 Pro

При условии, что зарплата условного украинца, желающего купить новый айфон, составляет 25 тысяч гривен. Но это все равно меньше, чем в Индии. Там ради нового айфона придется поработать 160 дней.

Самый доступный iPhone оказался в Люксембурге – местному жителю нужно всего 3 рабочих дня, чтобы купить iPhone 17 Pro, сообщает ресурс Tenscope.

В продажу по всему миру поступила новая линейка iPhone от Apple, предлагающая широкий выбор моделей по разным ценам.

Чтобы оценить доступность этих телефонов для людей по всему миру, компания Tenscope, занимающаяся разработкой программного обеспечения, использовала iPhone 17 Pro (256 ГБ), флагманскую модель Apple, в качестве эталона.

Индекс доступности iPhone показывает, сколько полных рабочих дней (при 8-часовых сменах) требуется среднестатистическому человеку в 33 странах, чтобы купить этот телефон.

Если в княжестве Люксембург придется поработать всего три дня, чтобы купить новый айфон, то в Индии поработать уже придется 160 дней.

То есть работнику в Индии нужно работать в 51 раз дольше, чем работнику в Люксембурге, чтобы позволить себе один и тот же телефон.

В Соединенных Штатах среднестатистическому американцу требуется чуть менее 4 дней.

В среднем по миру: по всем исследованным странам это занимает около 26 дней.

В пределах Соединенных Штатов доступность товаров и услуг также значительно различается.

"Чтобы понять, как местоположение жителя влияет на его покупательную способность, мы рассчитали, сколько часов в среднем должен отработать человек в каждом штате, чтобы позволить себе новый iPhone 17 Pro", — отмечают авторы исследования.

Работники в штате Вашингтон могут позволить себе новый iPhone поработав всего 21 час, в то время как жителям штата Миссисипи нужно работать почти вдвое дольше — 39 часов.

В качестве ориентира для всех стран и штатов США авторы использовали официальную розничную цену iPhone 17 Pro (256 ГБ) в США, составляющую 1099 долларов.

Для составления глобального рейтинга средние месячные заработные платы и среднее количество отработанных часов в неделю по каждой стране были получены из общедоступной статистической базы данных Международной организации труда. Для составления рейтинга США средняя почасовая заработная плата по каждому штату была получена из Бюро статистики труда США (BLS).

