Скільки доведеться працювати українцю із середньою зарплатою, щоб купити iPhone 17 Pro

За умови, що зарплата умовного українця, який бажає купити новий айфон, становить 25 тисяч гривень. Але це все одно менше, ніж в Індії. Там заради нового айфона доведеться попрацювати 160 днів.

Найдоступніший iPhone виявився в Люксембурзі — місцевому жителю потрібно лише 3 робочих дні, щоб купити iPhone 17 Pro, повідомляє ресурс Tenscope.

Індекс доступності iPhone 17 Pro за країнами Фото: Скриншот

У продаж по всьому світу надійшла нова лінійка iPhone від Apple, що пропонує широкий вибір моделей за різними цінами.

Щоб оцінити доступність цих телефонів для людей по всьому світу, компанія Tenscope, що займається розробкою програмного забезпечення, використовувала iPhone 17 Pro (256 ГБ), флагманську модель Apple, як еталон.

Індекс доступності iPhone показує, скільки повних робочих днів (за 8-годинних змін) потрібно середньостатистичній людині в 33 країнах, щоб купити цей телефон.

Якщо в князівстві Люксембург доведеться попрацювати лише три дні, щоб купити новий айфон, то в Індії попрацювати вже доведеться 160 днів.

Тобто працівникові в Індії потрібно працювати в 51 раз довше, ніж працівникові в Люксембурзі, щоб дозволити собі один і той самий телефон.

У Сполучених Штатах середньостатистичному американцеві потрібно трохи менше 4 днів.

У середньому по світу: по всіх досліджених країнах це займає близько 26 днів.

Новий iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

У межах Сполучених Штатів доступність товарів і послуг також значно різниться.

"Щоб зрозуміти, як місце розташування жителя впливає на його купівельну спроможність, ми розрахували, скільки годин у середньому має відпрацювати людина в кожному штаті, щоб дозволити собі новий iPhone 17 Pro", — зазначають автори дослідження.

Працівники у штаті Вашингтон можуть дозволити собі новий iPhone попрацювавши лише 21 годину, тоді як жителям штату Міссісіпі потрібно працювати майже вдвічі довше — 39 годин.

Як орієнтир для всіх країн і штатів США автори використовували офіційну роздрібну ціну iPhone 17 Pro (256 ГБ) у США, що становить 1099 доларів.

Для складання глобального рейтингу середні місячні заробітні плати та середню кількість відпрацьованих годин на тиждень по кожній країні було отримано із загальнодоступної статистичної бази даних Міжнародної організації праці. Для складання рейтингу США середня погодинна заробітна плата по кожному штату була отримана з Бюро статистики праці США (BLS).

