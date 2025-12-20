Китайский певец использовал роботов для подтанцовки: Илон Маск не сдержался (видео)

Китайско-американский певец Ван Лихом поразил своих поклонников ярким шоу, использовав в качестве подтанцовки шестерых человекоподобных роботов Unitree G1 стоимостью $13500 каждый.

Роботы, одетые в мешковатые штаны и блестящие рубашки, появились во время исполнения песни "Open Fire", двигаясь с точностью и четким механическим ритмом, соответствующим живой музыке и свету, сообщает Futurism.

Они в точности повторяли движения танцоров, которые также присутствовали на сцене. Главным моментом зрелища стало исполнение несколькими роботами сальто вперед, в частности, "Webster flips", почти в идеальном синхроне.

Концерт был частью тура Ван Лихома "Best Place Tour" и проходил в многофункциональном спортивном зале спортивного парка озера Дунъань в Чэнду, вмещающем 18 000 зрителей. Шоу продемонстрировало, как искусственный интеллект и робототехника могут усиливать художественное самовыражение, а не заменять исполнителей-людей.

Відео дня

"Это выступление стало редким примером концерта с участием роботизированных танцоров, сочетающим передовые технологии с мощной живой музыкой. Когда зазвучала первая мелодия песни "Open Fire", появились роботизированные танцоры и двигались в идеальной синхронизации с хореографией Ван Лихома", — говорится на сайте певца.

Видео разлетелось по интернету и стало вирусным. Даже американский техномагнат и миллиардер Илон Маск поделился кадрами концерта и написал "Впечатляюще".

"Танцоров заменил искусственный интеллект. Посмотрите на эти движения!", "Миллениалы, пожалуй, самое удачливое поколение из всех, что когда-либо рождались. Каждая научно-фантастическая книга, которую мы читали, скорее всего, воплотится в жизнь в той или иной форме", "В 2026 году роботы будут использоваться чаще, чем когда-либо", "Впечатляет, как далеко продвинулись технологии", "Китай работает на грядущие поколения", "Они скоро заменят певцов и зрителей тоже", – пишут под видео.

Напомним, в Иране переодетых людей выдали за продвинутых гуманоидных роботов.

Также сообщалось, что во Флориде роботы-кролики открыли сезон охоты на питонов.