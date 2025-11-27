В Иране переодетых людей выдали за продвинутых гуманоидных роботов (видео)

Кадры с иранской выставки Kish Inox Tech Expo стали вирусными после того, как выяснилось, что «гуманоидные роботы, созданные с использованием передовых технологий», оказались вовсе не роботами.

Под видом роботов, которые позиционировались как технологический прорыв, посетителей выставки приветствовали люди в костюмах и гриме, которые притворялись роботами, пишет The Jerusalem Post.

Присмотревшись к "гуманоидам", многие из присутствующих на выставке заметили слишком много человеческого во внешности и поведении: шрамы от угревой сыпи, ровное дыхание и естественное моргание.

Ролик с роботами – женщиной и мужчиной – стал вирусным. Оба одеты в белые костюмы и очки, а на их одежде красовались нули и единицы, обозначавшие двоичный код.

Когда стало понятно, что маскировка раскрыта, артисты описали себя как "набор данных, работающих вместе в едином коде данных". Они также добавили, что "способны выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом".

По данным иранского сайта Zoomit, Хоссейн Афшин, высокопоставленный представитель Ирана по вопросам науки, технологий и экономики, основанной на знаниях, заявил чиновникам в кулуарах заседания правительства, что это представление было решением частной фирмы.

"Мне известно только, что одна из компаний сделала это в рекламных целях. Следовательно, она не возражает и должна нести ответственность. Этого не делали организаторы выставки Innotex Kish, и идея использовать людей в качестве роботов не входила в планы выставки", – сказал он.

В сети уже появился ролик, как бы выглядели роботы с выставки, если бы были настоящими.

Выставка этого года прошла под лозунгом "Открывая будущее при поддержке государственных учреждений и участии частного сектора".

