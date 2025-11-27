В Ірані переодягнених людей видали за просунутих гуманоїдних роботів (відео)

Кадри з іранської виставки Kish Inox Tech Expo стали вірусними після того, як з'ясувалося, що "гуманоїдні роботи, створені з використанням передових технологій", виявилися зовсім не роботами.

Під виглядом роботів, які позиціонувалися як технологічний прорив, відвідувачів виставки вітали люди в костюмах і гримі, які прикидалися роботами, пише The Jerusalem Post.

Придивившись до "гуманоїдів", багато хто з присутніх на виставці помітив надто багато людського в зовнішності та поведінці: шрами від вугрового висипу, рівне дихання і природне моргання.

Ролик із роботами — жінкою і чоловіком — став вірусним. Обидва вдягнені в білі костюми й окуляри, а на їхньому одязі красувалися нулі та одиниці, що позначали двійковий код.

Коли стало зрозуміло, що маскування розкрито, артисти описали себе як "набір даних, що працюють разом у єдиному коді даних". Вони також додали, що "здатні виконувати завдання, пов'язані зі штучним інтелектом".

Відео дня

За даними іранського сайту Zoomit, Хоссейн Афшін, високопоставлений представник Ірану з питань науки, технологій та економіки, заснованої на знаннях, заявив чиновникам у кулуарах засідання уряду, що це подання було рішенням приватної фірми.

"Мені відомо тільки, що одна з компаній зробила це в рекламних цілях. Отже, вона не заперечує і має нести відповідальність. Цього не робили організатори виставки Innotex Kish, і ідея використовувати людей як роботів не входила в плани виставки", — сказав він.

У мережі вже з'явився ролик, який би вигляд мали роботи з виставки, якби були справжніми.

Цьогорічна виставка пройшла під гаслом "Відкриваючи майбутнє за підтримки державних установ та участі приватного сектору".

Нагадаємо, Маск натякнув на створення власної армії з мільйона роботів-гуманоїдів Tesla Optimus.

Також повідомлялося, що Китай розпочинає масове виробництво людиноподібних роботів, які змінять світ.