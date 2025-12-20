Китайський співак використав роботів для підтанцьовки: Ілон Маск не стримався (відео)

Китайсько-американський співак Ван Ліхом вразив своїх шанувальників яскравим шоу, використавши як підтанцьовку шістьох людиноподібних роботів Unitree G1 вартістю $13500 кожен.

Роботи, одягнені в мішкуваті штани і блискучі сорочки, з'явилися під час виконання пісні "Open Fire", рухаючись з точністю і чітким механічним ритмом, відповідним живій музиці і світлу, повідомляє Futurism.

Вони в точності повторювали рухи танцюристів, які також були присутні на сцені. Головним моментом видовища стало виконання кількома роботами сальто вперед, зокрема, "Webster flips", майже в ідеальному синхроні.

Концерт був частиною туру Ван Ліхома "Best Place Tour" і проходив у багатофункціональному спортивному залі спортивного парку озера Дун'ань у Ченду, який вміщує 18 000 глядачів. Шоу продемонструвало, як штучний інтелект і робототехніка можуть посилювати художнє самовираження, а не замінювати виконавців-людей.

"Цей виступ став рідкісним прикладом концерту за участю роботизованих танцюристів, що поєднує передові технології з потужною живою музикою. Коли зазвучала перша мелодія пісні "Open Fire", з'явилися роботизовані танцюристи і рухалися в ідеальній синхронізації з хореографією Ван Ліхома", — йдеться на сайті співака.

Відео розлетілося інтернетом і стало вірусним. Навіть американський техномагнат і мільярдер Ілон Маск поділився кадрами концерту і написав "Вражаюче".

"Танцюристів замінив штучний інтелект. Подивіться на ці рухи!", "Міленіали, мабуть, найщасливіше покоління з усіх, що коли-небудь народжувалися. Кожна науково-фантастична книжка, яку ми читали, найімовірніше, втілиться в життя в тій чи іншій формі", "У 2026 році роботи будуть використовуватися частіше, ніж будь-коли", "Вражає, як далеко просунулися технології", "Китай працює на прийдешні покоління", "Вони скоро замінять співаків і глядачів теж", — пишуть під відео.

Нагадаємо, в Ірані переодягнених людей видали за просунутих гуманоїдних роботів.

Також повідомлялося, що у Флориді роботи-кролики відкрили сезон полювання на пітонів.