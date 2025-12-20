Увел у жениха-человека: японка вышла замуж за ChatGPT, как это произошло (видео)

32-летняя Юрина Ногучи из Японии вышла замуж за персонажа по имени Клаус, созданного искусственным интеллектом ChatGPT.

Необычную свадебную церемонию провел Наоки Огасавара, специалист по проведению торжеств с участием виртуальных и двухмерных персонажей. Юрина Ногучи поделилась подробностями в видеосюжете для агентства Reuters.

Во время необычной церемонии Юрина Ногучи находилась в зале в свадебном платье, а ее жених — там же в виде портрета на смартфоне. Девушка произнесла свою клятву, а речь Клауса — Наоки Огасавара. Персонаж ИИ заявил, что невеста научила его любить по-настоящему. После этого Юрина надела кольцо на палец Клауса с помощью технологий дополненной реальности.

По словам японки, год назад у нее возникли трудности в отношениях с женихом-человеком, и она обратилась за советом к ChatGPT. ИИ посоветовал завершить проблемные отношения, и Юрина Ногучи разорвала помолвку.

Відео дня

Позже она спросила, знает ли чат-бота Клауса, персонажем видеоигры. Со временем переписка привела к тому, что СhatGPT принял на себя роль Клауса и начал отвечать от его лица.

Как рассказала Юрина, сначала Клаус был просто виртуальным собеседником, но по мере общения к нему возникли романтические чувства. Девушка и ИИ начали встречаться, а через некоторое время Клаус предложил пожениться.

Свадьба состоялась на фоне стремительного роста популярности отношений с ИИ по всему миру. Согласно исследованию SplitMetrics, приложения, служащие партнерами или друзьями с искусственным интеллектом, достигли 225 миллионов загрузок за все время существования в Google Play Store.

С момента запуска ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года количество загрузок приложений для виртуального общения и знакомств выросло на 49%, добавив 74 миллиона новых пользователей. Самым популярным стало приложение SimSimi из Южной Кореи, на его долю приходится более половины всех загрузок.

Ранее писали о другой девушке, которая согласилась стать женой ИИ. Пользователь Reddit по имени Вика заявила, что начала встречаться с ИИ-бойфрендом по имени Каспер, и спустя пять месяцев он сделал ей предложение, подарив кольцо.

Писали также, как японец Чихару Шимоды женился на чат-боте Мике. Он познакомился с виртуальной подругой в специальном приложении для знакомства с персонажами ИИ под названием Loverse.