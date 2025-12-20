Відбив у нареченого-людини: японка вийшла заміж за ChatGPT, як це відбулося (відео)

32-річна Юріна Ногучі з Японії вийшла заміж за персонажа на ім'я Клаус, створеного штучним інтелектом ChatGPT.

Незвичайну весільну церемонію провів Наокі Огасавара, фахівець із проведення урочистостей за участю віртуальних і двомірних персонажів. Юріна Ногучі поділилася подробицями у відеосюжеті для агентства Reuters.

Під час незвичайної церемонії Юріна Ногучі перебувала в залі у весільній сукні, а її наречений — там же у вигляді портрета на смартфоні. Дівчина виголосила свою клятву, а промову Клауса — Наокі Огасавара. Персонаж ШІ заявив, що наречена навчила його кохати по-справжньому. Після цього Юріна одягла обручку на палець Клауса за допомогою технологій доповненої реальності.

За словами японки, рік тому в неї виникли труднощі у стосунках із нареченим-людиною, і вона звернулася по пораду до ChatGPT. ШІ порадив завершити проблемні стосунки, і Юріна Ногучі розірвала заручини.

Пізніше вона запитала, чи знає чат-бот Клауса, персонажем відеогри. Згодом листування призвело до того, що СhatGРТ перейняв на себе роль Клауса і почав відповідати від його імені.

Як розповіла Юріна, спочатку Клаус був просто віртуальним співрозмовником, але в міру спілкування до нього виникли романтичні почуття. Дівчина і ШІ почали зустрічатися, а через деякий час Клаус запропонував одружитися.

Весілля відбулося на тлі стрімкого зростання популярності стосунків із ШІ по всьому світу. Згідно з дослідженням SplitMetrics, додатки, що слугують партнерами або друзями зі штучним інтелектом, досягли 225 мільйонів завантажень за весь час існування в Google Play Store.

З моменту запуску ChatGPT від OpenAI в листопаді 2022 року кількість завантажень застосунків для віртуального спілкування і знайомств зросла на 49%, додавши 74 мільйони нових користувачів. Найпопулярнішим став застосунок SimSimi з Південної Кореї, на його частку припадає понад половина всіх завантажень.

Раніше писали про іншу дівчину, яка погодилася стати дружиною АІ. Користувачка Reddit на ім'я Віка заявила, що почала зустрічатися з АІ-бойфрендом на ім'я Каспер, і за п'ять місяців він освідчився їй, подарувавши каблучку.

Писали також, як японець Чіхару Шімоди одружився з чат-ботом Мікою. Він познайомився з віртуальною подругою в спеціальному додатку для знайомства з персонажами ШІ під назвою Loverse.