Такого нет даже у iPhone и Samsung: почему Oppo Find X9 Ultra станет лучшим телефоном в мире

Новый Oppo Find X9 Ultra, который должен выйти в начале 2026 года, представят как смартфон с самой лучшей камерой в мире.

Главным преимуществом может стать зум, который превзойдет возможности iPhone 17, Samsung Galaxy S25 и других флагманов. Об этом пишет издание Notebook Check, ссылаясь на недавнюю утечку информации в Китае.

По информации инсайдера с ником Digital Chat Station в китайской социальной сети Weibo, Oppo Find X9 Ultra получит основную камеру на 200 Мп. Предполагается, что новинка обеспечивает лучшее поглощение света, чем 1-дюймовые датчики, не обладая таким датчиком, и способна работать как вблизи, так и на большом расстоянии.

Вероятно, устройство использует более широкую диафрагму, чем обычно. Как уверяет Digital Chat Station, датчиком послужит не ISOCELL HP5, а, вероятно, новый LYTIA-901 от Sony.

Відео дня

Помимо основной 200-мегапиксельной камеры, Find X9 Ultra, должен также получить 200-мегапиксельной телеобъектив и 50-мегапиксельный перископическим объективом с 10-кратным оптическим увеличением, пока единственным на рынке. Такой набор камер обеспечивают высококачественное фокусное расстояние без потери качества, считает автор поста.

Как считают в Notebook Check, если заявленные характеристики камеры оправдаются, то Oppo Find X9 Ultra получит лучший зум в мире, поскольку такие компании, как Xiaomi и Samsung, в последнее время сделали шаг назад в этом направлении. Пока ни одно другое устройство на рынке не предлагает 10-кратный оптический зум.

Ранее эксперты назвали Oppo Find X9 Pro самым недооцененным камерофоном 2025 году. Его камера во многом превосходит флагманы от Samsung и Apple, в том числе и большую батарею, что очень важно при длительной съемке.

Писали также, какие недорогие смартфоны лучше всего подходят для съемки. Делать качественные фото и видео можно с бюджетными смартфонами от Samsung, Google, Xiaomi, Motorola.