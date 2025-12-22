Такого немає навіть у iPhone і Samsung: чому Oppo Find X9 Ultra стане найкращим телефоном у світі

Новий Oppo Find X9 Ultra, який має вийти на початку 2026 року, представлять як смартфон із найкращою камерою у світі.

Головною перевагою може стати зум, який перевершить можливості iPhone 17, Samsung Galaxy S25 та інших флагманів. Про це пише видання Notebook Check, посилаючись на нещодавній витік інформації в Китаї.

За інформацією інсайдера з ніком Digital Chat Station у китайській соціальній мережі Weibo, Oppo Find X9 Ultra отримає основну камеру на 200 Мп. Передбачається, що новинка забезпечує краще поглинання світла, ніж 1-дюймові датчики, не володіючи таким датчиком, і здатна працювати як поблизу, так і на великій відстані.

Ймовірно, пристрій використовує ширшу діафрагму, ніж зазвичай. Як запевняє Digital Chat Station, датчиком послужить не ISOCELL HP5, а, ймовірно, новий LYTIA-901 від Sony.

Крім основної 200-мегапіксельної камери, Find X9 Ultra, повинен також отримати 200-мегапіксельний телеоб'єктив і 50-мегапіксельний перископічний об'єктив з 10-кратним оптичним збільшенням, поки що єдиний на ринку. Такий набір камер забезпечують високоякісну фокусну відстань без втрати якості, вважає автор поста.

Як вважають у Notebook Check, якщо заявлені характеристики камери справдяться, то Oppo Find X9 Ultra отримає найкращий зум у світі, оскільки такі компанії, як Xiaomi і Samsung, останнім часом зробили крок назад у цьому напрямку. Поки що жоден інший пристрій на ринку не пропонує 10-кратний оптичний зум.

