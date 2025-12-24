В Чернигове полиция начала использовать украинский ИИ для видеонаблюдения

В Чернигове был представлен центр с системой видеонаблюдения, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта, созданного на украинском программном обеспечении.

Новая система имеет целью улучшить ситуацию с безопасностью, расширить возможности для оперативного реагирования правоохранительных и экстренных служб на правонарушения и чрезвычайные происшествия. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области.

Представитель разработчиков программного обеспечения Антон Вовк объяснил, что система видеонаблюдения охватывает ключевые общественные пространства, транспортные узлы, объекты инфраструктуры. Благодаря этому должно быть уменьшено количество правонарушений, зато будет повышен общий уровень общественного порядка.

Всего в городе установили 400 камер, а в области — 1500. Часть из них имеет функцию распознавания лица и транспортных средств.

Система видеонаблюдения использует алгоритмы искусственного интеллекта, благодаря чему можно не только фиксировать правонарушения, но и предупреждать будущие преступления.

В полиции отметили, что система видеонаблюдения построена на программном обеспечении украинского производства, что обеспечивает технологическую независимость, гибкость в развитии и возможность оперативного масштабирования под нужды территориальных общин.

При этом Чернигов стал первым городом, который ввел подобное решение.

Открытие центра с системой видеонаблюдения стало первым из трех этапов масштабного проекта по безопасности, который реализуется в Чернигове. В то же время в полиции не отметили, какие другие два этапа будут проведены в Чернигове.

Зато в МВА заявили, что в дальнейшем будут поддерживать проекты по безопасности с применением современных технологий.

"Новейшая система видеонаблюдения позволяет не только оперативно реагировать на угрозы, но и работать на опережение — предупреждать правонарушения, быстрее координировать работу служб и обеспечивать порядок в городе", — рассказал начальник МВА Дмитрий Брижинский

