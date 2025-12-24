У Чернігові поліція почала використовувати український ШІ для відеоспостереження

У Чернігові було презентовано центр з системою відеоспостереження, яка використовує алгоритми штучного інтелекту, створеного на українському програмному забезпеченні.

Нова система має на меті покращити безпекову ситуацію, розширити можливості для оперативного реагування правоохоронних та екстрених служб на правопорушення і надзвичайні події. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області.

Представник розробників програмного забезпечення Антон Вовк пояснив, що система відеоспостереження охоплює ключові громадські простори, транспортні вузли, об'єкти інфраструктури. Завдяки цьому має бути зменшена кількість правопорушень, натомість буде підвищено загальний рівень громадського порядку.

Загалом у місті встановили 400 камер, а в області — 1500. Частина з них має функцію розпізнавання обличчя та транспортних засобів.

Відео дня

Система відеоспостереження використовує алгоритми штучного інтелекту, завдяки чому можна не лише фіксувати правопорушення, але й попереджати майбутні злочини.

У поліції наголосили, що система відеоспостереження побудована на програмному забезпеченні українського виробництва, що забезпечує технологічну незалежність, гнучкість у розвитку та можливість оперативного масштабування під потреби територіальних громад.

При цьому Чернігів став першим містом, яке запровадило подібне рішення.

Відкриття центру з системою відеоспостереження стало першим з трьох етапів масштабного безпекового проєкту, що реалізується у Чернігові. У той же час в поліції не зазначили, які інші два етапи будуть проведені в Чернігові.

Натомість в МВА заявили, що надалі підтримуватимуть безпекові проєкти із застосуванням сучасних технологій.

"Новітня система відеоспостереження дозволяє не лише оперативно реагувати на загрози, а й працювати на випередження — попереджувати правопорушення, швидше координувати роботу служб і забезпечувати порядок у місті", — розповів начальник МВА Дмитро Брижинський

Нагадаємо, що з 18 грудня поліція встановила нові камери фіксації перевищення швидкості TruCAM на 14 ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

Також Кабмін готується запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка дозволятиме не лише накладати штрафи за порушення правил дорожнього руху, а й позбавляти прав.