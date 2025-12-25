Солнечные панели выходят из строя по всему миру из-за одной детали: чем нужно заменить

Пленка на большинстве солнечных панелей разрушается сама и портит другое оборудование. К счастью. ученые уже нашли альтернативу.

Традиционная клеевая пленка на панелях портится под воздействием тепла и влаги, выделяя уксусную кислоту, которая вызывает коррозию элементов питания. Из-за этого оборудование сильно теряет мощность всего за 8 лет вместо 25-ти ожидаемых. Переход к использованию полиолефиновых эластомеров (POE) и EPE (многослойная конструкция из EVA и POE) должен решить эту проблему, пишет издание Oil Price.

Кислота, выделяемая при разрушении этиленвинилацетата (ЭВА), разъедает серебряные контакты на элементах, вызывая потемнение или пожелтение поверхности. В результате пленка пропускает гораздо меньше солнечного света, и панели вырабатывают меньше электроэнергии.

Пленки из ЭВА склеивают около 65% всех солнечных панелей. При этом мировой рынок фотоэлектрических (ФЭ) клеевых пленок в 2024 году оценили в 38,2 миллиарда долларов, а к 2031 году, согласно прогнозам, сумма достигнет 45,3 миллиарда долларов.

Только в 2024 году в мире произвели около 650 ГВт солнечных модулей, и для этого понадобилось около 600 квадратных километров клейкой пленки — примерно столько же занимает город Чикаго в США.

Если клейкая пленка на электростанции мощностью 100 МВт преждевременно выйдет из строя, потери будут заключаться не только в стоимости материалов, но и в количестве энергии, которую объект не может выработать. Когда станция, рассчитанная на 25 лет, выходит из строя через 8-12 лет, ущерб колоссальный.

Переход к передовым материалам необходим для продления срока службы солнечных модулей, но требует огромных инвестиций. Например, производство полиолефинового эластомера (POE) стоит сейчас около 1500 долларов за метрическую тонну производственной мощности. Данные показывают, что цены на POE-пленку часто на 30-50% выше, чем на ЭВА.

Около 30% новых солнечных панелей уже используют технологию POE. Этот шаг смещает баланс сил от поставщиков химических веществ к горстке элитных гигантов в области материаловедения, которые могут контролировать цепочку поставок.

По мере перехода к двусторонним и модулям N-типа (TOPCon) технические требования к клеевой пленке экспоненциально усложняются. Двусторонние модули должны оставаться прозрачными с обеих сторон, чтобы улавливать свет, что удваивает площадь поверхности, подверженной риску пожелтения. Ячейки N-типа очень чувствительны к деградации, которая часто происходит из-за проникновения влаги через некачественные клеевые пленки.

