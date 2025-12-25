Сонячні панелі виходять з ладу по всьому світу через одну деталь: чим потрібно замінити

Плівка на більшості сонячних панелей руйнується сама і псує інше обладнання. На щастя, вчені вже знайшли альтернативу.

Традиційна клейова плівка на панелях псується під впливом тепла і вологи, виділяючи оцтову кислоту, яка викликає корозію елементів живлення. Через це обладнання сильно втрачає потужність всього за 8 років замість 25-ти очікуваних. Перехід до використання поліолефінових еластомерів (POE) і EPE (багатошарова конструкція з EVA і POE) має вирішити цю проблему, пише видання Oil Price.

Кислота, що виділяється під час руйнування етиленвінілацетату (ЕВА), роз'їдає срібні контакти на елементах, викликаючи потемніння або пожовтіння поверхні. У результаті плівка пропускає набагато менше сонячного світла, і панелі виробляють менше електроенергії.

Відео дня

Плівки з ЕВА склеюють близько 65% усіх сонячних панелей. При цьому світовий ринок фотоелектричних (ФЕ) клейових плівок у 2024 році оцінили в 38,2 мільярда доларів, а до 2031 року, згідно з прогнозами, сума досягне 45,3 мільярда доларів.

Лише 2024 року у світі виробили близько 650 ГВт сонячних модулів, і для цього знадобилося близько 600 квадратних кілометрів клейкої плівки — приблизно стільки ж займає місто Чикаго у США.

Якщо клейка плівка на електростанції потужністю 100 МВт передчасно вийде з ладу, втрати полягатимуть не тільки у вартості матеріалів, а й у кількості енергії, яку об'єкт не може виробити. Коли станція, розрахована на 25 років, виходить з ладу через 8-12 років, збиток колосальний.

Перехід до передових матеріалів необхідний для продовження терміну служби сонячних модулів, але вимагає величезних інвестицій. Наприклад, виробництво поліолефінового еластомеру (POE) коштує зараз близько 1500 доларів за метричну тонну виробничої потужності. Дані показують, що ціни на POE-плівку часто на 30-50% вищі, ніж на ЕВА.

Близько 30% нових сонячних панелей уже використовують технологію POE. Цей крок зміщує баланс сил від постачальників хімічних речовин до жменьки елітних гігантів у галузі матеріалознавства, які можуть контролювати ланцюжок поставок.

У міру переходу до двосторонніх і модулів N-типу (TOPCon) технічні вимоги до клейової плівки експоненціально ускладнюються. Двосторонні модулі повинні залишатися прозорими з обох боків, щоб уловлювати світло, що подвоює площу поверхні, схильної до ризику пожовтіння. Осередки N-типу дуже чутливі до деградації, яка часто відбувається через проникнення вологи через неякісні клейові плівки.

Раніше писали, що в Китаї почалася криза через сонячні панелі. Як виявилося, для виробництва витрачається більше енергії, ніж вони можуть виробити.

Повідомляли також, як безкоштовні сонячні панелі врятували українців від блекуатів. У цьому Україні дуже допомогла програма Greenpeace.