Диджитал
Пользователи популярного криптокошелька жалуются на массовое исчезновение средств со счетов
В Twitter появляются все новые и новые сообщения о взломе расширения криптокошелька Trust Wallet для Chrome.
Пользователи сообщают, что средства исчезают с баланса сразу после авторизации в кошельке.
Обманутые люди добавляют скриншоты с подтверждениями того, что средства списываются с их счетов.
По данным из соцсетей, убытки сейчас уже могут достичь 2,5 миллионов долларов.
Представители Trust Wallet пока не прокомментировали ситуацию.
Напомним, в октябре пользователи Trust Wallet паниковали из-за сбоя в приложении.
