Пользователи популярного криптокошелька жалуются на массовое исчезновение средств со счетов

В Twitter появляются все новые и новые сообщения о взломе расширения криптокошелька Trust Wallet для Chrome.

Пользователи сообщают, что средства исчезают с баланса сразу после авторизации в кошельке.

Обманутые люди добавляют скриншоты с подтверждениями того, что средства списываются с их счетов.

Взлом криптокошелька Trust Wallet Фото: Скриншот

Проблемы с криптокошельком Trust Wallet Фото: Скриншот

По данным из соцсетей, убытки сейчас уже могут достичь 2,5 миллионов долларов.

Представители Trust Wallet пока не прокомментировали ситуацию.

