Впервые в мире: на Маршалловых Островах людям раздают по $200 в криптовалюте

$200 в виде стейблкоинов или традиционной валюты будут ежеквартально получать граждане Маршалловых Островов. Население архипелага – чуть больше 42 тысяч.

Власти этого тихоокеанского государства стали первыми в мире, кто ввел схему универсального базового дохода с использованием криптовалюты, сообщает The Guardian. Программа запущена в рамках усилий правительства по снижению уровня инфляции.

"Мы, правительство, хотим убедиться, что никто не останется без поддержки. $200 на человека в квартал, что составляет около $800 в год, не заставляют вас увольняться с работы… но это, по сути, поднимает моральный дух людей", – заявил журналистам заявил министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол.

По словам Пола, из-за роста цен страна сталкивается с инфляцией и оттоком людей, а эти выплаты – попытка мотивировать их оставаться на родине.

Відео дня

Выплата первого транша состоялась на ноябрь. Жители страны могли выбрать, будут ли деньги переведены на банковский счет, чеком или доставлены в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.

По данным Управления социального обеспечения Маршалловых Островов, около 60% первой партии выплат были зачислены непосредственно на банковские счета, а оставшаяся часть была выдана в виде бумажных чеков. Только около 12 человек зарегистрировались для получения выплат на свои цифровые кошельки

Схема безусловного базового дохода: что о ней известно

Схема безусловного базового дохода финансируется целевым фондом, созданным в рамках соглашения с Соединенными Штатами, которое, в частности, направлено на компенсацию Маршалловым Островам за десятилетия американских ядерных испытаний. Фонд управляет активами на сумму более $1,3 млрд, при этом США выделяют еще $500 млн до 2027 года.

Доцент и руководитель направления крипто-финтех в Университете RMIT доктор Хуи Фам заверил журналистов, что схема на Маршалловых Островах "является первой в мире программой безусловного базового дохода, реализуемой на национальном уровне" и уникальной с точки зрения реализации.

Вместе с тем Фам констатирует, что стране нужно улучшение интернет-покрытия, чтобы без проблем осуществлять цифровые платежи. На Маршаловых Островах связь нестабильна и часто прерывается.

"Улучшение интернет-покрытия, повышение уровня проникновения смартфонов — все это является минимальным требованием для экономики на основе блокчейна", — объяснил эксперт.

Напомним, в США отправили за решетку 34-летнего южнокорейского криптовалютного магната До Квона. Он приговорен к 15 годам тюремного заключения после того, как обвал рынка на $40 миллиардов выявил мошенничество в его криптоэкосистеме. Количество обманутых им людей может достигать миллиона.

Также сообщалось, что сотрудники Интерпола вышли на след и задержали основателя криптовалютной биржи, гражданина Турции Фарука Фатиха Озера, укравшего у инвесторов $2 млрд. Ему грозит 40 тысяч лет заключения.