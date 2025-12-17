Уперше у світі: на Маршаллових Островах людям роздають по $200 у криптовалюті

$200 у вигляді стейблкоїнів або традиційної валюти щокварталу отримуватимуть громадяни Маршаллових Островів. Населення архіпелагу — трохи більше 42 тисяч.

Влада цієї тихоокеанської держави стала першою у світі, хто запровадив схему універсального базового доходу з використанням криптовалюти, повідомляє The Guardian. Програму запущено в рамках зусиль уряду щодо зниження рівня інфляції.

"Ми, уряд, хочемо переконатися, що ніхто не залишиться без підтримки. $200 на людину на квартал, що становить близько $800 на рік, не змушують вас звільнятися з роботи... але це, по суті, піднімає моральний дух людей", — заявив журналістам заявив міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол.

За словами Пола, через зростання цін країна стикається з інфляцією і відтоком людей, а ці виплати — спроба мотивувати їх залишатися на батьківщині.

Відео дня

Виплата першого траншу відбулася на листопад. Жителі країни могли вибрати, чи будуть гроші переведені на банківський рахунок, чеком або доставлені у вигляді криптовалюти в блокчейні через підтримуваний урядом цифровий гаманець.

За даними Управління соціального забезпечення Маршаллових Островів, приблизно 60% першої партії виплат було зараховано безпосередньо на банківські рахунки, а решту видали у вигляді паперових чеків. Тільки близько 12 осіб зареєструвалися для отримання виплат на свої цифрові гаманці

Схема безумовного базового доходу: що про неї відомо

Схема безумовного базового доходу фінансується цільовим фондом, створеним у рамках угоди зі Сполученими Штатами, яка, зокрема, спрямована на компенсацію Маршаловим Островам за десятиліття американських ядерних випробувань. Фонд управляє активами на суму понад $1,3 млрд, при цьому США виділяють ще $500 млн до 2027 року.

Доцент і керівник напряму крипто-фінтех в Університеті RMIT доктор Хуі Фам запевнив журналістів, що схема на Маршаллових Островах "є першою у світі програмою безумовного базового доходу, яка реалізується на національному рівні" та є унікальною з точки зору реалізації.

Водночас Фам констатує, що країні потрібне поліпшення інтернет-покриття, щоб без проблем здійснювати цифрові платежі. На Маршалових Островах зв'язок нестабільний і часто переривається.

"Поліпшення інтернет-покриття, підвищення рівня проникнення смартфонів — усе це є мінімальною вимогою для економіки на основі блокчейна", — пояснив експерт.

Нагадаємо, у США відправили за ґрати 34-річного південнокорейського криптовалютного магната До Квона. Він засуджений до 15 років тюремного ув'язнення після того, як обвал ринку на $40 мільярдів виявив шахрайство в його криптоекосистемі. Кількість ошуканих ним людей може сягати мільйона.

Також повідомлялося, що співробітники Інтерполу вийшли на слід і затримали засновника криптовалютної біржі, громадянина Туреччини Фарука Фатіха Озера, який вкрав у інвесторів $2 млрд. Йому загрожує 40 тисяч років ув'язнення.