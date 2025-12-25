Діджитал
Користувачі популярного криптогаманця скаржаться на масове зникнення коштів з рахунків
У Twitter з'являються все нові й нові повідомлення про злам розширення криптогаманця Trust Wallet для Chrome.
Користувачі повідомляють, що кошти зникають з балансу одразу після авторизації в гаманці.
Ошукані люди додають скриншоти з підтвердженнями того, що кошти списуються з їх рахунків.
За даними з соцмереж, збитки наразі вже можуть сягнути 2,5 мільйонів доларів.
Представники Trust Wallet поки що не прокоментували ситуацію.
Нагадаємо, у жовтні користувачі Trust Wallet панікували через збій у додатку.
Фокус також писав про те, що на Маршаллових Островах людям роздають по 200 доларів у криптовалюті.