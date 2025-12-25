Користувачі популярного криптогаманця скаржаться на масове зникнення коштів з рахунків

У Twitter з'являються все нові й нові повідомлення про злам розширення криптогаманця Trust Wallet для Chrome.

Користувачі повідомляють, що кошти зникають з балансу одразу після авторизації в гаманці.

Ошукані люди додають скриншоти з підтвердженнями того, що кошти списуються з їх рахунків.

Злам криптогаманця Trust Wallet Фото: Скриншот

Проблеми з криптогаманцем Trust Wallet Фото: Скриншот

За даними з соцмереж, збитки наразі вже можуть сягнути 2,5 мільйонів доларів.

Представники Trust Wallet поки що не прокоментували ситуацію.

