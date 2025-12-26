Samsung переходит на кремний-углеродные батареи, но владельцам телефонов не повезло

Южнокорейская корпорация Samsung готовится выпускать кремний-углеродные батареи, которые уже используют ее конкуренты на рынке смартфонов. Однако предназначаются они пока лишь для электромобилей.

Samsung SDI заключила партнерское соглашение с корейским автопроизводителем KG Mobility для разработки аккумуляторных батарей нового поколения для электромобилей, уделяя особое внимание передовым цилиндрическим элементам. Подробности пресс-служба предприятия опубликовала на официальном сайте.

Компании будут разрабатывать технологиях аккумуляторных батарей с использованием цилиндрических элементов 46-й серии от SAMSUNG SDI, а также работать над созданием аккумуляторов следующего поколения. Ожидается, что углеродно-кремниевые батареи, разработанные в рамках этого партнерства, в будущем будут применяться в будущих электромобилях KGM.

Как уверяет Samsung, элементы 46-й серии оснащена высокоемкими катодами из высоконикелевого сплава NCA и запатентованными SAMSUNG SDI кремний-углеродными нанокомпозитными анодами (SCN), что должно предотвратить разбухание и продлить срок службы. Система имеет бесконтактную конструкцию, снижающую внутреннее сопротивление и оптимизирует ток, повышая выходную мощность и скорость зарядки.

Таким образом новая углеродно-кремниевая батарея должна обеспечить электромобилю большой запас хода и быструю зарядку. Кроме того, улучшенное управление температурным режимом и передовые производственные процессы повышают безопасности и надежность работы в различных условиях.

Многие ждут, что Samsung последует примеру китайских конкурентов, таких как Honor, Xiaomi, OnePlus, Vivo и iQOO, и оснастит кремний-углеродными аккумуляторами свои флагманские смартфоны cерии Galaxy S. Технология позволяет вместить больше энергии, по сравнению с литий-ионными аналогами такого же размера.

По слухам, Samsung Galaxy S26 не получит кремниево-углеродную батарею. Вместо этого разработчики сосредоточились на повышении надежности литий-ионных.

Писали также, какие смартфоны уже получили кремний-углеродные батареи. Такие модели доступны можно купить и в Украине.