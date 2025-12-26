Samsung переходить на кремній-вуглецеві батареї, але власникам телефонів не пощастило

Південнокорейська корпорація Samsung готується випускати кремній-вуглецеві батареї, які вже використовують її конкуренти на ринку смартфонів. Однак призначаються вони поки що лише для електромобілів.

Samsung SDI уклала партнерську угоду з корейським автовиробником KG Mobility для розробки акумуляторних батарей нового покоління для електромобілів, приділяючи особливу увагу передовим циліндричним елементам. Подробиці прес-служба підприємства опублікувала на офіційному сайті.

Компанії розроблятимуть технології акумуляторних батарей з використанням циліндричних елементів 46-ї серії від SAMSUNG SDI, а також працюватимуть над створенням акумуляторів наступного покоління. Очікується, що вуглецево-кремнієві батареї, розроблені в рамках цього партнерства, в майбутньому будуть застосовуватися в майбутніх електромобілях KGM.

Як запевняє Samsung, елементи 46-ї серії оснащено високоємними катодами з високонікелевого сплаву NCA і запатентованими SAMSUNG SDI кремній-вуглецевими нанокомпозитними анодами (SCN), що має запобігти розбуханню і продовжити термін служби. Система має безконтактну конструкцію, що знижує внутрішній опір і оптимізує струм, підвищуючи вихідну потужність і швидкість заряджання.

Таким чином нова вуглецево-кремнієва батарея має забезпечити електромобілю великий запас ходу та швидку зарядку. Крім того, поліпшене управління температурним режимом і передові виробничі процеси підвищують безпеку та надійність роботи в різних умовах.

Багато хто чекає, що Samsung візьме приклад з китайських конкурентів, таких як Honor, Xiaomi, OnePlus, Vivo і iQOO, і оснастить кремній-вуглецевими акумуляторами свої флагманські смартфони серії Galaxy S. Технологія дозволяє вмістити більше енергії, порівняно з літій-іонними аналогами такого ж розміру.

З чуток, Samsung Galaxy S26 не отримає кремнієво-вуглецевої батареї. Замість цього розробники зосередилися на підвищенні надійності літій-іонних.

Писали також, які смартфони вже отримали кремній-вуглецеві батареї. Такі моделі доступні можна купити і в Україні.