Какой недорогой телевизор выбрать: названы топ-3 бюджетных бренда с высоким качеством

Покупая недорогой телевизор, велик риск нарваться на производителя, которые не печется о качестве своих продуктов. Однако есть бренды, которые уже завоевали хорошую репутацию.

Телевизоры от TCL, Hisense, Visio обладают хорошим балансом цены и качества. Издание BGR рассказало о преимуществах каждого бренда, ссылаясь на отзывы покупателей.

Недорогие телевизоры TCL

Телевизор TCL QM6K предлагает отличный баланс цены и качества Фото: Future

Китайская компания TCL начала продавать телевизоры в 1991 году, и с тех пор они предлагает одни из самых дешевых моделей на рынке. Низкие цены обусловлена ​​основной стратегией компании, заключающейся в производстве большинства компонентов собственными силами.

Но одной лишь цены недостаточно, важно еще и качество. По словам пользователей, телевизоры компании отличаются долговечностью и надежностью. Один пользователь Reddit написал, что телевизор TCL Roku TV служит уже около пяти лет, и за это время никаких проблем не возникало.

А обладатель 55-дюймового телевизора TCL за 240 долларов сообщил в Reddit, что устройство отлично прослужило почти четыре года и заслужило хорошей рекомендации. Другой владелец признался, что когда кошка опрокинула телевизор TCL, он без долгих раздумий купил другой от того же бренда и пользуется им уже много лет.

Бюджетные телевизоры Hisense

Недорогой телевизор Hisense 40A4BG для дома Фото: Hisense

Еще одна китайская компания, продающая телевизоры по невысоким ценам. Некоторые модели Hisense стоят всего 250 долларов или даже меньше, например, 32-дюймовый телевизор серии Hisense A4 можно купить в Украине менее чем за 7000 грн.

В прямом сравнении телевизоры Hisense действительно дешевы по сравнению с такими известными брендами, как Samsung, Sony и LG, хотя качество у них не такое уж и плохое. По словам пользователей Reddit, при бережном использовании они могут прослужить без сбоев шесть или восемь лет, даже если будут работать более восьми часов в день.

Пользователь с ником Lynxsuskitten на Reddit рассказывает, что у него был телевизор Hisense, купленный в 2013 году, и он до сих пор исправно работает в 2025 году, а это уже 12 лет использования. Впечатляющий результат, ведь средний срок службы современных телевизоров составляет от пяти до десяти лет, в зависимости от технологии дисплея и интенсивности использования.

Дешевые телевизоры Vizio

Телевизоры Vizio популярны в США Фото: Cкриншот

Vizio — это американский бюджетный бренд, который очень популярен в США, но в Украине встречается редко. Хотя в последние несколько лет компания замедлила темпы выпуска новых телевизоров, покупатели подтверждают ее долговечность.

Один пользователь Reddit утверждает, что владеет телевизором Vizio как минимум пять лет, и у него не было с ним никаких проблем. Другой автор под ником Different-Syllabub-7 уверяет, что за последние 20 лет покупал несколько телевизоров Vizio, а сейчас имеет три устройства, которые исправно работают от пяти до четырнадцати лет.

