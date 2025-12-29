Який недорогий телевізор вибрати: названо топ 3 бюджетних бренди з високою якістю

Купуючи недорогий телевізор, великий ризик нарватися на виробника, який не дбає про якість своїх продуктів. Однак є бренди, які вже завоювали хорошу репутацію.

Телевізори від TCL, Hisense, Visio мають гарний баланс ціни та якості. Видання BGR розповіло про переваги кожного бренду, посилаючись на відгуки покупців.

Недорогі телевізори TCL

Телевізор TCL QM6K пропонує відмінний баланс ціни та якості Фото: Future

Китайська компанія TCL почала продавати телевізори в 1991 році, і відтоді вони пропонує одні з найдешевших моделей на ринку. Низькі ціни зумовлені основною стратегією компанії, що полягає у виробництві більшості компонентів власними силами.

Але однієї лише ціни недостатньо, важлива ще й якість. За словами користувачів, телевізори компанії відрізняються довговічністю і надійністю. Один користувач Reddit написав, що телевізор TCL Roku TV служить уже близько п'яти років, і за цей час жодних проблем не виникало.

А власник 55-дюймового телевізора TCL за 240 доларів повідомив у Reddit, що пристрій відмінно прослужив майже чотири роки і заслужив хорошої рекомендації. Інший власник зізнався, що коли кішка перекинула телевізор TCL, він без довгих роздумів купив інший від того ж бренду і користується ним уже багато років.

Бюджетні телевізори Hisense

Недорогий телевізор Hisense 40A4BG для дому Фото: Hisense

Ще одна китайська компанія, що продає телевізори за невисокими цінами. Деякі моделі Hisense коштують лише 250 доларів або навіть менше, наприклад, 32-дюймовий телевізор серії Hisense A4 можна купити в Україні менш ніж за 7000 грн.

У прямому порівнянні телевізори Hisense дійсно дешеві порівняно з такими відомими брендами, як Samsung, Sony і LG, хоча якість у них не така вже й погана. За словами користувачів Reddit, за умови дбайливого використання вони можуть прослужити без збоїв шість або вісім років, навіть якщо працюватимуть понад вісім годин на день.

Користувач із ніком Lynxsuskitten на Reddit розповідає, що в нього був телевізор Hisense, куплений у 2013 році, і він і досі справно працює у 2025 році, а це вже 12 років використання. Вражаючий результат, адже середній термін служби сучасних телевізорів становить від п'яти до десяти років, залежно від технології дисплея та інтенсивності використання.

Дешеві телевізори Vizio

Телевізори Vizio популярні в США Фото: Cкриншот

Vizio — це американський бюджетний бренд, який дуже популярний у США, але в Україні зустрічається рідко. Хоча в останні кілька років компанія сповільнила темпи випуску нових телевізорів, покупці підтверджують її довговічність.

Один користувач Reddit стверджує, що володіє телевізором Vizio щонайменше п'ять років, і в нього не було з ним жодних проблем. Інший автор під ніком Different-Syllabub-7 запевняє, що за останні 20 років купував кілька телевізорів Vizio, а зараз має три пристрої, які справно працюють від п'яти до чотирнадцяти років.

