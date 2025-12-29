Минцифры запускает AI-суд: как искусственный интеллект изменит работу юристов, — Федоров (видео)

В Украине готовятся кардинальные изменения в судебной системе — искусственный интеллект поможет разгрузить суды и ускорить рассмотрение административных дел. В частности, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал этот проект одним из приоритетов Министерства цифровой трансформации.

Во время прямого эфира на своей странице в TikTok Федоров рассказал о работе Минцифры над запуском AI-суда. По его словам, данный проект предусматривает автоматизацию части судебных процессов с привлечением искусственного интеллекта для поддержки судей и юристов, что позволит ускорить рассмотрение административных дел и сделать работу судов более эффективной. Во время эфира он также пообещал в ближайшее время отдельно представить новые детали развития этого направления.

Ранее на своей странице в TikTok чиновник объяснял, что искусственный интеллект уже активно используется для ежедневной работы юристов Минцифры. Большие языковые модели анализируют нормативно-правовые акты, находят возможности для внедрения цифровых сервисов и выделяют ключевые моменты в документах. Благодаря этому юристы могут сосредотачиваться на формировании политики и поиске решений, а не тратить время на рутинную обработку документов.

"Мы хотим разгрузить суды в направлении административных дел и внедрить новый подход к этому", — подчеркнул Федоров, отмечая значимость AI-суда для повышения эффективности судебной системы.

Также министр отметил, что применение искусственного интеллекта делает государственные сервисы более удобными для граждан и повышает общую производительность команд, которые занимаются цифровизацией.

