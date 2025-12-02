Украина будет производить собственные чипы: в Минцифры рассказали детали нового проекта

В Украине продолжается работа с партнерами и профильными ассоциациями для запуска собственных R&D-проектов по производству чипов.

В 2026 году Украина планирует запустить первую clean room для исследований и разработок в сфере микроэлектроники. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия Brave1, посвященного запуску программы EU4UA Defence Tech, передает DOU.

"Локация точно будет под землей и в безопасном месте. Она не будет выглядеть как военный объект: там не будет производителей, а также боевых дронов. Пространство предназначено прежде всего для информационной работы, коммуникации и проведения закрытых встреч и саммитов", — сказал Федоров.

По словам главы Минцифры, первые учебные программы уже стартовали совместно с Киевской школой экономики и Швейцарским техническим университетом. Далее последует запуск clean room и принятие Chip Act, который уже разработан и в ближайшее время должен быть зарегистрирован в парламенте.

Министр отметил, что документ гармонизируют с европейским законодательством в рамках евроинтеграции. Финансирование проекта заложено через Фонд развития инноваций. Вероятность его запуска оценивается в около 80%.

Как отмечают в издании, в 2023 году Минцифры представило стратегию с планом построить завод по производству чипов до 2030 года. В январе стратегию утвердил Кабинет министров Украины. Сейчас в планах производить чипы размером 180, 130 и 110 нанометров.

Напомним, американские компании Nvidia и AMD планируют повышение цен на всю линейку своих графических процессоров в связи с ростом расходов на рынке микросхем оперативной памяти (DRAM).

Фокус также сообщал, что ученые из США разработали первый в истории микроволновый чип, который для выполнения операций использует микроволны вместо цифровых схем.