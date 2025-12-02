Україна вироблятиме власні чипи: в Мінцифри розповіли деталі нового проєкту

В Україні триває робота з партнерами та профільними асоціаціями для запуску власних R&D-проєктів з виробництва чипів.

У 2026 році Україна планує запустити першу clean room для досліджень і розробок у сфері мікроелектроніки. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу Brave1, присвяченого запуску програми EU4UA Defence Tech, передає DOU.

"Локація точно буде під землею й у безпечному місці. Вона не виглядатиме як військовий об’єкт: там не буде виробників, а також бойових дронів. Простір призначений насамперед для інформаційної роботи, комунікації та проведення закритих зустрічей і самітів", — сказав Федоров.

За словами очільника Мінцифри, перші навчальні програми вже стартували спільно з Київською школою економіки та Швейцарським технічним університетом. Далі прослідує запуск clean room та ухвалення Chip Act, який уже розроблений та найближчим часом має бути зареєстрований у парламенті.

Відео дня

Важливо

Телефони Samsung залишились без чипів Samsung: чому компанія не хоче їх постачати

Міністр зазначив, що документ гармонізують з європейським законодавством у межах євроінтеграції. Фінансування проєкту закладене через Фонд розвитку інновацій. Ймовірність його запуску оцінюють у близько 80%.

Як зазначають у виданні, у 2023 році Мінцифри презентувало стратегію з планом побудувати завод із виробництва чипів до 2030 року. В січні стратегію затвердив Кабінет міністрів України. Наразі в планах виробляти чіпи розміром 180, 130 і 110 нанометрів.

Нагадаємо, американські компанії Nvidia та AMD планують підвищення цін на всю лінійку своїх графічних процесорів у зв'язку зі зростанням витрат на ринку мікросхем оперативної пам'яті (DRAM).

Фокус також повідомляв, що вчені з США розробили перший в історії мікрохвильовий чип, який для виконання операцій використовує мікрохвилі замість цифрових схем.