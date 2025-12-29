Мінцифри запускає AI-суд: як штучний інтелект змінить роботу юристів, — Федоров (відео)

В Україні готуються кардинальні зміни у судовій системі — штучний інтелект допоможе розвантажити суди та прискорити розгляд адміністративних справ. Зокрема, віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав цей проєкт одним із пріоритетів Міністерства цифрової трансформації.

Під час прямого ефіру на своїй сторінці у TikTok Федоров розповів про роботу Мінцифри над запуском AI-суду. За його словами, даний проєкт передбачає автоматизацію частини судових процесів із залученням штучного інтелекту для підтримки суддів і юристів, що дозволить прискорити розгляд адміністративних справ та зробити роботу судів ефективнішою. Під час ефіру він також пообіцяв найближчим часом окремо представити нові деталі розвитку цього напрямку.

Раніше на своїй сторінці у TikTok посадовець пояснював, що штучний інтелект вже активно використовується для щоденної роботи юристів Мінцифри. Великі мовні моделі аналізують нормативно-правові акти, знаходять можливості для впровадження цифрових сервісів та виділяють ключові моменти у документах. Завдяки цьому юристи можуть зосереджуватися на формуванні політики та пошуку рішень, а не витрачати час на рутинне опрацювання документів.

Відео дня

"Ми хочемо розвантажити суди в напрямку адміністративних справ і впровадити новий підхід до цього", — підкреслив Федоров, наголошуючи на значущості AI-суду для підвищення ефективності судової системи.

Також міністр зазначив, що застосування штучного інтелекту робить державні сервіси більш зручними для громадян і підвищує загальну продуктивність команд, які займаються цифровізацією.

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні планується відкриття першої clean room для досліджень та розробок у сфері мікроелектроніки.

Також Фокус писав, що в Україні створять національну екосистему ШІ у партнерстві з американською компанією NVIDIA.