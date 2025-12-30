Как выбрать зарядную станцию, чтобы помогла при отключениях света: главные характеристики

Зарядные станции помогают тысячам украинцев во время отключений света, и многие задумываются об их приобретении на фоне ухудшения ситуации с электроснабжением. Но правильно выбрать модель и не переплатить — довольно сложно.

Есть несколько параметров, на которые нужно обратить пристальное внимание при покупке зарядной станции. О них рассказало украинское издание 0353.ua.

Огромное значение имеет мощность зарядной станции, измеряемая в ваттах (Вт). От нее зависит, какие устройства могут работать при подключении к зарядной станции поодиночке или вместе. Например, сможет ли станция запустить электрочайник или микроволновку.

Перед покупкой зарядной станции нужно отобрать приборы, которые должны работать при отключении света, выяснить и сложить их мощность, а затем добавить еще 20–30% про запас.

Не менее важную роль играет емкость — количество энергии, которую накапливает и отдает зарядная станция, измеряется в ватт-часах (Вт·ч). Нужно умножить мощность на время, в течение которого техника должна работать. Стоит учесть, если некоторые устройства будут включаться на время, а не работать постоянно, например, чайник.

Відео дня

Тип аккумулятора тоже играет немалую роль. Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) служат дольше и не горят, а литий-ионные — дешевле и легче, что важно для портативности зарядной станции.

Для подключения нескольких устройств одновременно зарядная станция должна иметь достаточное количество портов нужных типов. Лучше, чтобы было две "розетки" с напряжением 220 В, пара разъемов Type-C, и один Type-A на всякий случай. Часто производители добавляют также разъем на 12 В с постоянным током, как в автомобильных прикуривателях.

Зарядные станции бывают разных размеров и массы, а от них зависит мобильность — насколько легко перемещать прибор с места на место. Полезно, если станцию можно вынести на улицу, забрать в убежище или перевезти в машине без особых усилий. Если модель очень габаритная, у нее должны быть удобные ручки, а в идеале — еще и колеса.

Некоторые модели предлагают дополнительные функции, например, возможность контролировать показатели и управлять станцией через мобильное приложение. Полезными также будут функция бесперебойного питания и поддержка солнечных панелей (если в них есть потребность), а также технология быстрой зарядки.

Ранее писали, что в Киеве происходят аварийные отключения света, а графики не действуют. Как уверяют в ДТЭК, энергетики продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия массированного обстрела, произошедшего 27 декабря.

Фокус рассказал, как можно согреться без света и отопления. Три устройства помогут пережить сложную ситуацию после обстрелов.