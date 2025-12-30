Як вибрати зарядну станцію, щоб допомогла під час вимкнення світла: головні характеристики

Зарядні станції допомагають тисячам українців під час відключень світла, і багато хто замислюється про їх придбання на тлі погіршення ситуації з електропостачанням. Але правильно вибрати модель і не переплатити — досить складно.

Є кілька параметрів, на які потрібно звернути пильну увагу під час купівлі зарядної станції. Про них розповіло українське видання 0353.ua.

Величезне значення має потужність зарядної станції, вимірювана у ватах (Вт). Від неї залежить, які пристрої можуть працювати при підключенні до зарядної станції поодинці або разом. Наприклад, чи зможе станція запустити електрочайник або мікрохвильовку.

Перед купівлею зарядної станції потрібно відібрати прилади, які мають працювати під час вимкнення світла, з'ясувати і скласти їхню потужність, а потім додати ще 20-30% про запас.

Не менш важливу роль відіграє ємність — кількість енергії, яку накопичує і віддає зарядна станція, вимірюється у ват-годинах (Вт-год). Потрібно помножити потужність на час, протягом якого техніка має працювати. Варто врахувати, якщо деякі пристрої вмикатимуться на певний час, а не працюватимуть постійно, наприклад, чайник.

Відео дня

Тип акумулятора теж відіграє чималу роль. Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) служать довше і не горять, а літій-іонні — дешевші і легші, що важливо для портативності зарядної станції.

Для підключення декількох пристроїв одночасно зарядна станція повинна мати достатню кількість портів потрібних типів. Краще, щоб було дві "розетки" з напругою 220 В, пара роз'ємів Type-C, і один Type-A про всяк випадок. Часто виробники додають також роз'єм на 12 В з постійним струмом, як в автомобільних прикурювачах.

Зарядні станції бувають різних розмірів і маси, а від них залежить мобільність — наскільки легко переміщати прилад з місця на місце. Корисно, якщо станцію можна винести на вулицю, забрати в притулок або перевезти в машині без особливих зусиль. Якщо модель дуже габаритна, у неї мають бути зручні ручки, а в ідеалі — ще й колеса.

Деякі моделі пропонують додаткові функції, наприклад, можливість контролювати показники та керувати станцією через мобільний додаток. Корисними також будуть функція безперебійного живлення та підтримка сонячних панелей (якщо в них є потреба), а також технологія швидкого заряджання.

Раніше писали, що в Києві відбуваються аварійні відключення світла, а графіки не діють. Як запевняють у ДТЕК, енергетики продовжують у посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу, що стався 27 грудня.

Фокус розповів, як можна зігрітися без світла й опалення. Три пристрої допоможуть пережити складну ситуацію після обстрілів.