Забудьте о телевизорах-невидимках и батареях: какие технологии перевернут рынок в 2026 году

В 2026 году рынок телевизоров должен сформироваться вокруг трех технологий — Micro RGB, mini-LED и OLED.

В январе состоится выставка CES 2026, где ежегодно представляют новые технологии для телевизоров. Уже были прозрачные дисплеи-невидимки, питание от батарей и гибкие экраны, но большинство из них не получили массового распиространения.

Редактор издания CNET Тай Пендлбери предсказал, какие телевизоры заслуживают внимания в 2026 году. По его мнению, большинство людей покупают телевизоры не ради необычных функций, а ради качества изображения.

Телевизоры mini-LED станут доступнее

Телевизор Hisense QD7 оснащен технологией подсветки mini-LED Фото: rtings.com

Два телевизора 2025 года могут определить будущее индустрии — Hisense QD7 и TCL QM9. Обе модели оснащены технологией mini-LED, но находятся в разных ценовых категориях: Hisense — бюджетный телевизор, а TCL — флагманский.

Технология Mini-LED — это эволюция традиционной подсветки жидкокристаллических-телевизоров, использующая тысячи крошечных светодиодов для улучшения качества изображения. Одним из первых телевизоров с технологией Mini-LED, появившихся на рынке, стал TCL 8-Series 2019 года, и с каждым годом эта технология становится все лучше и популярнее.

Подсветка mini-LED у Hisense в 2025-м превзошла конкурентов среди бюджетных телевизоров, и это может стать тенденцией в новом. Локальное затемнение сильно улучшает качество изображения ЖК-телевизоров, а возможность получить его по низкой цене понравится всем.

В 2025 году мини-светодиодная подсветка помогла сделать ЖК-телевизоры очень рякими яркими. Например TCL перешла на технологию "Halo control", разработанную для уменьшения ореола на ЖК-экране. Можно ожидать, что бренд использует технологию mini-LED в большом количестве своих телевизоров, а конкуренты, такие как Samsung и Hisense, постараются не отставать.

Эволюция телевизоров Micro RGB

Самые яркие телевизоры 2025 года используют технологию подсветки Micro RGB на основе красных, зеленых и синих микросфетодиодов. Им не нужен цветовой фильтр, будь то квантовая точка или какой-либо другой, поэтому света получается больше.

На выставке CES 2026 года должны появиться много телевизоров, основанных на этой технологии, в первую очередь от Samsung и LG. Если раньше это были лишь огромные модели с диагональю более 100 дюймов, то скоро появятся устройства меньше и гораздо дешевле.

Развитие телевизоров OLED

Телевизор LG G5 получил выдающуюся яркость и контрастность

OLED всегда обеспечивали лучшую контрастность по сравнению с LED, но теперь разница не так ощутима. OLED-телевизоры не могут улучшить и без того отличный уровень черного, зато повышают яркость.

Например, LG G5 был самым ярким OLED-телевизором, который автор тестировал, и он превзошел многие ЖК-телевизоры прошлых поколений. Этого удалось достичь за счет наложения двух OLED-панелей друг на друга в так называемой "четырехслойной".

Чтобы OLED-телевизоры могли конкурировать с mini-LED, производителям необходимо сделать их более привлекательными для покупателей. Сделать это можно, повысив яркость всех моделей, включая низкобюджетные. Удвоение количества панелей подсветки стоит дорого, но производители могут внести и и другие улучшения, включая корректировку напряжения и улучшение фильтров.

