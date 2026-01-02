Забудьте про телевізори-невидимки та батареї: які технології перевернуть ринок у 2026 році

У 2026 році ринок телевізорів має сформуватися навколо трьох технологій — Micro RGB, mini-LED і OLED.

У січні відбудеться виставка CES 2026, де щороку представляють нові технології для телевізорів. Уже були прозорі дисплеї-невидимки, живлення від батарей і гнучкі екрани, але більшість із них не набули масового поширення.

Редактор видання CNET Тай Пендлбері передбачив, які телевізори заслуговують на увагу у 2026 році. На його думку, більшість людей купують телевізори не заради незвичайних функцій, а заради якості зображення.

Телевізори mini-LED стануть доступнішими

Телевізор Hisense QD7 оснащений технологією підсвічування mini-LED Фото: rtings.com

Два телевізори 2025 року можуть визначити майбутнє індустрії — Hisense QD7 і TCL QM9. Обидві моделі оснащені технологією mini-LED, але перебувають у різних цінових категоріях: Hisense — бюджетний телевізор, а TCL — флагманський.

Технологія Mini-LED — це еволюція традиційного підсвічування рідкокристалічних-телевізорів, що використовує тисячі крихітних світлодіодів для поліпшення якості зображення. Одним із перших телевізорів із технологією Mini-LED, що з'явилися на ринку, став TCL 8-Series 2019 року, і з кожним роком ця технологія стає дедалі кращою та популярнішою.

Підсвічування mini-LED у Hisense у 2025-му перевершило конкурентів серед бюджетних телевізорів, і це може стати тенденцією в новому. Локальне затемнення сильно покращує якість зображення РК-телевізорів, а можливість отримати його за низькою ціною сподобається всім.

У 2025 році міні-світлодіодне підсвічування допомогло зробити РК-телевізори дуже яскравими. Наприклад TCL перейшла на технологію "Halo control", розроблену для зменшення ореолу на РК-екрані. Очікується, що бренд використовує технологію mini-LED у великій кількості своїх телевізорів, а конкуренти, такі як Samsung і Hisense, намагатимуться не відставати.

Еволюція телевізорів Micro RGB

Найяскравіші телевізори 2025 року використовують технологію підсвічування Micro RGB на основі червоних, зелених і синіх мікросфетодіодів. Їм не потрібен колірний фільтр, чи то квантова точка, чи то будь-який інший, тому світла виходить більше.

На виставці CES 2026 року має з'явитися багато телевізорів, заснованих на цій технології, насамперед від Samsung і LG. Якщо раніше це були лише величезні моделі з діагоналлю понад 100 дюймів, то скоро з'являться пристрої менші та набагато дешевші.

Розвиток телевізорів OLED

Телевізор LG G5 отримав видатну яскравість і контрастність

OLED завжди забезпечували кращу контрастність порівняно з LED, але тепер різниця не така відчутна. OLED-телевізори не можуть поліпшити і без того відмінний рівень чорного, зате підвищують яскравість.

Наприклад, LG G5 був найяскравішим OLED-телевізором, який автор тестував, і він перевершив багато РК-телевізорів минулих поколінь. Цього вдалося досягти за рахунок накладення двох OLED-панелей одна на одну в так званій "чотиришаровій".

Щоб OLED-телевізори могли конкурувати з mini-LED, виробникам необхідно зробити їх більш привабливими для покупців. Зробити це можна, підвищивши яскравість усіх моделей, включно з низькобюджетними. Подвоєння кількості панелей підсвічування коштує дорого, але виробники можуть внести й інші поліпшення, включно з коригуванням напруги і поліпшенням фільтрів.

