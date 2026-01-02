Приложение CoMaps оказалось лучше Google Карт для навигации: в чем причина

Большинство альтернатив Google Maps не обеспечивают достаточного количества функций и информации, необходимых для навигации, но CoMaps стал серьезным конкурентом с другим подходом.

Приложение распространяется с открытым исходным кодом, а значит не только бесплатное, но и не ставит своей целью сбор данных пользователя для рекламы. О преимуществах CoMaps рассказал в статье для Make Use Of журналист Джек Митчелл, протестировавший разные программы для навигации.

CoMaps построен на основе открытых картографических данных, а также позволяет пользователям самим добавлять новую информацию, что значительно повышает его эффективность. Например, узкие пешеходные дорожки, маршруты для велосипедистов, местные достопримечательности и недавние изменения отображаются на карте быстрее, если люди их отмечают.

По мнению автора, это более органичный подход к навигации, ведь он поволяет приложению быстрее реагировать и показывать актуальные карты. Это особенно важно для пешеходов, велосипедистов, туристов и людей в районах, где автомобилями передвигаются нечасто.

CoMaps отлично подходит для путешествий по неизведанным местам, международных поездок, походов и поездок в регионы с нестабильным интернет-соединением благодаря автономному режиму. Он превосходит по возможности загрузки карт и возможностям настройки превосходят Google Maps, где эти функции кажутся более ограниченными и скорее второстепенными.

"Это не очередная имитация Google Maps; это более продуманный, открытый и ориентированный на сообщество подход к навигации", — пишет обозреватель.

Но нельзя упустит из виду, что Google Maps значительно превосходит конкурентов, включая CoMaps, в предоставлении данных о дорожном движении в реальном времени, списках компаний, отзывах и интеграции с другими сервисами. В городах с интенсивным движением CoMaps иногда работает хуже.

Интерфейс приложения кажется неудобным при выборе маршрутов и добавлении остановок. Кроме того, по сравнению со многими конкурентами, особенно с такими приложениями, как OsmAnd , которые предлагают множество функциональных слоев, CoMaps уступает Google Maps по распространенности, что отражается в меньшем количестве отзывов, менее развитой системе прогнозирования маршрутов и меньшей экосистеме.

Вероятно, CoMaps не может полностью заменить "Google Карты" с его фунционалом, зато дает больше прозрачности, независимости и свободы действий. Приложение постоянно усовершенствуется, поэтому разрыв между ними быстро сокращается.

