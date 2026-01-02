Додаток CoMaps виявився кращим за Google Карт для навігації: у чому причина

Більшість альтернатив Google Maps не забезпечують достатньої кількості функцій та інформації, необхідних для навігації, але CoMaps став серйозним конкурентом з іншим підходом.

Додаток поширюється з відкритим вихідним кодом, а значить не тільки безкоштовний, а й не має на меті збір даних користувача для реклами. Про переваги CoMaps розповів у статті для Make Use Of журналіст Джек Мітчелл, який протестував різні програми для навігації.

CoMaps побудований на основі відкритих картографічних даних, а також дозволяє користувачам самим додавати нову інформацію, що значно підвищує його ефективність. Наприклад, вузькі пішохідні доріжки, маршрути для велосипедистів, місцеві визначні пам'ятки та нещодавні зміни відображаються на карті швидше, якщо люди їх відзначають.

На думку автора, це більш органічний підхід до навігації, адже він дає змогу застосунку швидше реагувати та показувати актуальні карти. Це особливо важливо для пішоходів, велосипедистів, туристів і людей у районах, де автомобілями пересуваються нечасто.

CoMaps чудово підходить для подорожей незвіданими місцями, міжнародних поїздок, походів і поїздок у регіони з нестабільним інтернет-з'єднанням завдяки автономному режиму. Він перевершує за можливістю завантаження карт і можливостями налаштування перевершує Google Maps, де ці функції здаються більш обмеженими і скоріше другорядними.

"Це не чергова імітація Google Maps; це більш продуманий, відкритий і орієнтований на спільноту підхід до навігації", — пише оглядач.

Але не можна випустити з уваги, що Google Maps значно перевершує конкурентів, включно з CoMaps, у наданні даних про дорожній рух у реальному часі, списках компаній, відгуках та інтеграції з іншими сервісами. У містах з інтенсивним рухом CoMaps іноді працює гірше.

Інтерфейс програми здається незручним при виборі маршрутів і додаванні зупинок. Крім того, порівняно з багатьма конкурентами, особливо з такими додатками, як OsmAnd , які пропонують безліч функціональних шарів, CoMaps поступається Google Maps за поширеністю, що відображається в меншій кількості відгуків, менш розвиненій системі прогнозування маршрутів і меншій екосистемі.

Ймовірно, CoMaps не може повністю замінити "Google Карти" з його фунціоналом, зате дає більше прозорості, незалежності та свободи дій. Застосунок постійно вдосконалюється, тому розрив між ними швидко скорочується.

У грудні Google Maps отримали важливе оновлення. Тепер штучний інтелект Gemini надає інформацію не тільки текстом, а й показує фото.

Раніше писали про п'ять прихованих функцій "Google Карт", які сильно покращують навігацію. Багато хто про них навіть не знає.