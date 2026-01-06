В наборах LEGO появится "умный кубик": чем он уникален (видео)
Крошечный компьютер, который полностью помещается внутри классического кубика LEGO 2x4, появится в новых наборах от Lego Group.
Проект Smart Brick ("умный кубик") создатели называют одним из самых значительных за 50 лет, сообщает The Verge.
Особенность "умного кубика" в том, что при обнаружении поблизости смарт-меток с NFC, встроенных в новые детали и минифигурки LEGO, или при обнаружении других "умных кубиков", он оживит целые наборы LEGO, начиная с гудящих световых мечей, ревущих моторов, светящихся бластеров и музыки из LEGO Star Wars.
Впервые эти кубики были показаны на выставке CES 2026. В отличие от игрушек LEGO Mario, для работы которых требовались две микропальчиковые батарейки, "умные кубики" заряжаются беспроводным способом на специальной платформе, где поместятся сразу несколько кубиков.
Smart Brick оснащены световыми и звуковыми датчиками, световыми сенсорами, инерциальными датчиками для обнаружения движения, наклона и жестов, а также образуют сеть Bluetooth с другими "умными кубиками", благодаря чему они знают положение и ориентацию друг друга.
Внутри каждого кубика – специализированный ASIC, который меньше одного штырька LEGO и может обновляться через приложение для смартфона.
Кубики также оснащены микрофоном, который улавливает звуковые сигналы и реагирует в реальном времени на действия детей. Вместе с тем, в них нет искусственного интеллекта и камеры.
В продажу наборы LEGO Star Wars, в составе которых есть минимум один смарт-кубик, поступят уже 1 марта этого года, а цена наборов колеблеnся от $70 до $160.
В будущем компания планирует оснастить подобной деталью наборы LEGO Pokémon.
"LEGO Smart Play будет продолжать развиваться благодаря новым обновлениям, запускам и технологиям", — заверили разработчики.
