В наборах LEGO появится "умный кубик": чем он уникален (видео)

Крошечный компьютер, который полностью помещается внутри классического кубика LEGO 2x4, появится в новых наборах от Lego Group.

Проект Smart Brick ("умный кубик") создатели называют одним из самых значительных за 50 лет, сообщает The Verge.

Особенность "умного кубика" в том, что при обнаружении поблизости смарт-меток с NFC, встроенных в новые детали и минифигурки LEGO, или при обнаружении других "умных кубиков", он оживит целые наборы LEGO, начиная с гудящих световых мечей, ревущих моторов, светящихся бластеров и музыки из LEGO Star Wars.

Впервые эти кубики были показаны на выставке CES 2026. В отличие от игрушек LEGO Mario, для работы которых требовались две микропальчиковые батарейки, "умные кубики" заряжаются беспроводным способом на специальной платформе, где поместятся сразу несколько кубиков.

Відео дня

Smart Brick оснащены световыми и звуковыми датчиками, световыми сенсорами, инерциальными датчиками для обнаружения движения, наклона и жестов, а также образуют сеть Bluetooth с другими "умными кубиками", благодаря чему они знают положение и ориентацию друг друга.

Внутри каждого кубика – специализированный ASIC, который меньше одного штырька LEGO и может обновляться через приложение для смартфона.

Кубики также оснащены микрофоном, который улавливает звуковые сигналы и реагирует в реальном времени на действия детей. Вместе с тем, в них нет искусственного интеллекта и камеры.

В продажу наборы LEGO Star Wars, в составе которых есть минимум один смарт-кубик, поступят уже 1 марта этого года, а цена наборов колеблеnся от $70 до $160.

В будущем компания планирует оснастить подобной деталью наборы LEGO Pokémon.

"LEGO Smart Play будет продолжать развиваться благодаря новым обновлениям, запускам и технологиям", — заверили разработчики.

Напомним, в Швейцарии собрали гигантский мурал из конструктора LEGO.

Также сообщалось, что подросток собрал роботизированную руку из конструктора.