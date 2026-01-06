У наборах LEGO з'явиться "розумний кубик": чим він унікальний (відео)

Крихітний комп'ютер, який повністю поміщається всередині класичного кубика LEGO 2x4, з'явиться в нових наборах від Lego Group.

Проєкт Smart Brick ("розумний кубик") творці називають одним із найзначніших за 50 років, повідомляє The Verge.

Особливість "розумного кубика" в тому, що в разі виявлення поблизу смарт-міток з NFC, вбудованих у нові деталі та мініфігурки LEGO, або в разі виявлення інших "розумних кубиків", він пожвавить цілі набори LEGO, починаючи з світлових мечів, які гудуть, моторів, бластерів, які ревуть, що світяться, і музики з LEGO Star Wars.

Уперше ці кубики були показані на виставці CES 2026. На відміну від іграшок LEGO Mario, для роботи яких були потрібні дві мікропальчикові батарейки, "розумні кубики" заряджаються бездротовим способом на спеціальній платформі, де помістяться відразу кілька кубиків.

Smart Brick оснащені світловими і звуковими датчиками, світловими сенсорами, інерціальними датчиками для виявлення руху, нахилу і жестів, а також утворюють мережу Bluetooth з іншими "розумними кубиками", завдяки чому вони знають положення і орієнтацію один одного.

Усередині кожного кубика — спеціалізований ASIC, який менший за один штирець LEGO і може оновлюватися через застосунок для смартфона.

Кубики також оснащені мікрофоном, який вловлює звукові сигнали і реагує в реальному часі на дії дітей. Водночас у них немає штучного інтелекту і камери.

У продаж набори LEGO Star Wars, у складі яких є щонайменше один смарт-кубик, надійдуть уже 1 березня цього року, а ціна наборів коливатиметься від $70 до $160.

У майбутньому компанія планує оснастити подібною деталлю набори LEGO Pokémon.

"LEGO Smart Play продовжуватиме розвиватися завдяки новим оновленням, запускам і технологіям", — запевнили розробники.

