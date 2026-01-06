Недооцененный трудяга: дешевый смартфон поражает временем работы без подзарядки

Motorola G Power 5G 2024 года потребляет мало энергии и может продержаться два полных дня без подключения к источнику питания.

Устройство за 5000 грн отлично подходит тем, кто предпочитает высокую автономность большому количеству ненужных функций. Издание Android Police рассказало о преимуществах Motorola G Power 5G (2024). Важно не перепутать с моделью 2025 года, которая во многом хуже.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАч, что не так уж и много по сравнению со стандартными флагманскими устройствами 2026 года, но удачное сочетание аппаратных характеристик позволяет ему работать несколько дней подряд. Проводная зарядка мощностью 30 Вт позволят достаточно быстро зарядить телефон от сети, поддерживается также беспроводная зарядка мощностью 15 Вт для большего удобства.

Motorola G Power 5G (2024) использует довольно старый и недорогой процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7020, который обладает неплохой производительностью без лишнего расхода электроэнергии. Дисплей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обеспечивают достаточно плавную работу. Слот для карты microSD дает еще больше места для хранения данных.

Также имеется 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников, а двойная камера на задней панели делает неплохие фото благодаря 50-мегапиксельному основному сенсору и 8-мегапиксельному сверхширокоугольному.

Недавно на рынок вышел бюджетный смартфон Moto G 2026 от Motorola за 119 долларов. Он продемонстрировал лучшую производительность по сравнению со своим предшественником, включая возможности камеры.

Motorola Edge 60 Neo также показал хорошее время работы от батареи. Во время тестирования смартфон с аккумулятором емкостью 5000 мАч хорошо показал себя, учитывая компактные размеры.