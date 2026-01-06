Недооцінений трудяга: дешевий смартфон вражає часом роботи без підзарядки

Motorola G Power 5G 2024 року споживає мало енергії і може протриматися два повних дні без підключення до джерела живлення.

Пристрій за 5000 грн чудово підходить тим, хто віддає перевагу високій автономності перед великою кількістю непотрібних функцій. Видання Android Police розповіло про переваги Motorola G Power 5G (2024). Важливо не переплутати з моделлю 2025 року, яка багато в чому гірша.

Смартфон оснащений батареєю ємністю 5000 мАг, що не так вже й багато порівняно зі стандартними флагманськими пристроями 2026 року, але вдале поєднання апаратних характеристик дає змогу йому працювати кілька днів поспіль. Дротова зарядка потужністю 30 Вт дасть змогу досить швидко зарядити телефон від мережі, підтримується також бездротова зарядка потужністю 15 Вт для більшої зручності.

Відео дня

Motorola G Power 5G (2024) використовує досить старий і недорогий процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7020, який має непогану продуктивність без зайвої витрати електроенергії. Дисплей з частотою оновлення 120 Гц, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті забезпечують досить плавну роботу. Слот для карти microSD дає ще більше місця для зберігання даних.

Також є 3,5-мм аудіороз'єм для дротових навушників, а подвійна камера на задній панелі робить непогані фото завдяки 50-мегапіксельному основному сенсору і 8-мегапіксельному надширококутному.

Нещодавно на ринок вийшов бюджетний смартфон Moto G 2026 від Motorola за 119 доларів. Він продемонстрував кращу продуктивність порівняно зі своїм попередником, включно з можливостями камери.

Motorola Edge 60 Neo також показав хороший час роботи від батареї. Під час тестування смартфон з акумулятором ємністю 5000 мАг добре показав себе, враховуючи компактні розміри.