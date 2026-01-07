Мощный и компактный: Motorola выпускает новый ультрасовременный флагман Signature

Motorola также представила первый смартфон новой ультрапремиальной серии Signature.

Устройство мощное, но довольно контактной с толщиной 6,99 мм и весом 186 г. Компания раскрыла технические характеристики нового флагмана на своем официальном сайте.

В Motorola считают, что это их самый сложный и совершенный мобильный телефон. Он облачен в корпус из алюминия авиационного класса с приятной на ощупь отделкой, имитирующей саржу или лен.

Motorola Signature использует 3-нм мобильный чипсет Snapdragon 8 Gen 5 с частотой до 3,8 ГГц и нейронным процессором для функций искусственного интеллекта. Он должен обеспечить высокую производительность, плавный игровой процесс, быструю скорость реакции и хорошую энергоэффективность.

Телефон также получил модуль оперативной памяти LPDDR5X объемом до 16 ГБ и встроенную память UFS 4.1 объемом до 1 ТБ. Motorola Signature работает подж управлением Android 16 и включает в себя ряд функций Moto AI. Motorola обещает семь лет обновлений операционной системы и безопасности.

Тройная задняя камера включает:

50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 828 с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.6,

50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 122 градуса и поддержкой макросъемки

50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony Lytia 600 с 3-кратным оптическим зумом.

В каждый сенсор интегрирована "умная" технология Moto AI которая повышает разрешение, улучшает цвета и снижает уровень шума. Она обрабатывает каждый снимок, корректируя цвет, яркость и текстуру.

Для селфи телефон оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 500 с автофокусом.

Motorola Signature имеет 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, разрешением Full HD+, пиковой яркостью до 6200 нит и защитой Gorilla Glass Victus 2. Он поддерживает Dolby Vision и HDR10+ и имеет сертификаты Pantone Color и SkinTone.

Motorola также обещает надежность "военного класса", что включает защиту от воды, пыли и грязи по стандартам IP68 и IP69, сертификация MIL-STD-810H. Он выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.

Кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает в среднем до 52 часов автономной работы или непрерывные воспроизведение видео до 28 часов. Зарядное устройство TurboPower мощностью 90 Вт передает запас энергии на весь день всего за 7 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, беспроводная обратная зарядка мощностью 10 Вт и проводная обратная зарядка мощностью 5 Вт.

Signature также получил двойные динамики с технологией Sound by Bose, поддержку Dolby Atmos и три микрофона.

Тем, кому Signature покажется слишком дорогой, может подойти бюджетный Motorola G Power 5G 2024 года. Он отличается большой выносливостью.