Потужний і компактний: Motorola випускає новий ультрасучасний флагман Signature

Motorola також представила перший смартфон нової ультрапреміальної серії Signature.

Пристрій потужний, але доволі контактний з товщиною 6,99 мм і вагою 186 г. Компанія розкрила технічні характеристики нового флагмана на своєму офіційному сайті.

У Motorola вважають, що це їхній найскладніший і найдосконаліший мобільний телефон. Він одягнений у корпус з алюмінію авіаційного класу з приємною на дотик обробкою, що імітує саржу або льон.

Motorola Signature використовує 3-нм мобільний чипсет Snapdragon 8 Gen 5 з частотою до 3,8 ГГц і нейронним процесором для функцій штучного інтелекту. Він має забезпечити високу продуктивність, плавний ігровий процес, швидку швидкість реакції та хорошу енергоефективність.

Телефон також отримав модуль оперативної пам'яті LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і вбудовану пам'ять UFS 4.1 об'ємом до 1 ТБ. Motorola Signature працює під управлінням Android 16 і містить низку функцій Moto AI. Motorola обіцяє сім років оновлень операційної системи і безпеки.

Потрійна задня камера включає:

50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 828 з оптичною стабілізацією зображення і діафрагмою f/1.6,

50-мегапіксельну надширококутну камеру з кутом огляду 122 градуси і підтримкою макрозйомки

50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив Sony Lytia 600 з 3-кратним оптичним зумом.

У кожен сенсор інтегрована "розумна" технологія Moto AI, яка підвищує роздільну здатність, покращує кольори та знижує рівень шуму. Вона обробляє кожен знімок, коригуючи колір, яскравість і текстуру.

Для селфі телефон оснащений 50-мегапіксельним сенсором Sony Lytia 500 з автофокусом.

Motorola Signature має 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц, роздільною здатністю Full HD+, піковою яскравістю до 6200 ніт і захистом Gorilla Glass Victus 2. Він підтримує Dolby Vision і HDR10+ та має сертифікати Pantone Color і SkinTone.

Motorola також обіцяє надійність "військового класу", що охоплює захист від води, пилу та бруду за стандартами IP68 і IP69, сертифікація MIL-STD-810H. Він витримує занурення в прісну воду на глибину до 1,5 метрів протягом 30 хвилин.

Кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 5200 мАг забезпечує в середньому до 52 годин автономної роботи або безперервні відтворення відео до 28 годин. Зарядний пристрій TurboPower потужністю 90 Вт передає запас енергії на весь день всього за 7 хвилин. Також підтримується бездротове заряджання потужністю 50 Вт, бездротове зворотне заряджання потужністю 10 Вт і дротове зворотне заряджання потужністю 5 Вт.

Signature також отримав подвійні динаміки з технологією Sound by Bose, підтримку Dolby Atmos і три мікрофони.

Тим, кому Signature здасться занадто дорогою, може підійти бюджетний Motorola G Power 5G 2024 року. Він вирізняється великою витривалістю.