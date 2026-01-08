О кабелях можно забыть: раскрыта секретная технология зарядки с помощью энергополя

Финская компания Willo Technologies представила новую технологию беспроводной зарядки устройств на выставке СES 2026 в США.

Она победила в категории "Лучшие энергетические технологии". Журналисты издания CNET побывали на выставке и передали подробности.

Технология Willo позволяет заряжать устройства, находящиеся в энергетическом поле, которое создает источник питания в виде куба — пока это только прототип, не предназначенный для продажи. Она не требует зарядных станций, прямой видимости, наведения направленных лучей или даже непосредственной близости.

Когда устройство подносят на расстояние около 38 сантиметров от источника питания, оно начинает получать энергию. Во время демонстрации генеральный директор Willo Technologies Хари Сантамала использовал несколько приемников в форме телефонов со светодиодами, которые загорались, попадая в электромагнитное поле. Заряжающееся устройство можно свободно перемещать в зоне действия источника.

Willo занималась проектом в полной секретности и лишь теперь решила приоткрыть завесу на выставке CES 2026, но по прежнему запрещает делать фото и снимать видео. Компания показывает свои возможности, но не спешит раскрывать все карты.

Основатели компании Willo Technologies Фото: Willo Technologies

Основная технология основана на более чем десятилетних исследованиях соучредителя и технического директора компании Нама Ха-Вана. Компания заявляет о ряде мировых достижений в области беспроводной зарядки, включая возможность поворота устройств под любым углом во время зарядки, а также возможность одновременной зарядки нескольких устройств.

Судя по всему, это напоминает Wi-Fi или Bluetooth. Технология будет заряжать смартфон в кармане человека, пока тот просто сидит на диване и смотрит телевизор. Или же заряжать ноутбук в любой точке дома, пока пользователь работает, не беспокоясь о доступе к розетке. В будущем передатчик энергии должен органично вписываться в интерьер комнаты, поэтому куб планируют заменить чем-то покрасивее.

"Мы хотим сделать с силовыми кабелями то же, что сегодня делают с нами дискеты, — говорит соучредитель и президент Willo Марко Воутилайнен. — Это пережитки прошлого".

Willo предполагает, что ее технология станет революцией в области беспроводной передачи энергии. По словам Хари Сантамалы, технология почти готова к промышленному внедрению, но сроки зависят от партнеров.

В 2021 году похожую технологию беспроводной зарядки показали ученые из Японии и США в Токио. Она может питать любые устройства от лампы до ноутбука в пределах специально оборудованной комнаты и только после установки приемников.

Писали также, может ли беспроводная зарядка повредить батарею iPhone. Технология MagSafe на основе магнитов вызывает опасения, поэтому эксперты ее проверили.