Про кабелі можна забути: розкрито секретну технологію зарядки за допомогою енергополя

Фінська компанія Willo Technologies представила нову технологію бездротової зарядки пристроїв на виставці СES 2026 у США.

Вона перемогла в категорії "Найкращі енергетичні технології". Журналісти видання CNET побували на виставці та передали подробиці.

Технологія Willo дає змогу заряджати пристрої, що перебувають в енергетичному полі, яке створює джерело живлення у вигляді куба — наразі це лише прототип, не призначений для продажу. Вона не потребує зарядних станцій, прямої видимості, наведення спрямованих променів або навіть безпосередньої близькості.

Коли пристрій підносять на відстань близько 38 сантиметрів від джерела живлення, він починає отримувати енергію. Під час демонстрації генеральний директор Willo Technologies Харі Сантамала використовував кілька приймачів у формі телефонів зі світлодіодами, які загорялися, потрапляючи в електромагнітне поле. Пристрій, що заряджається, можна вільно переміщати в зоні дії джерела.

Willo займалася проектом у повній секретності і лише тепер вирішила відкрити завісу на виставці CES 2026, але, як і раніше, забороняє робити фото і знімати відео. Компанія показує свої можливості, але не поспішає розкривати всі карти.

Засновники компанії Willo Technologies Фото: Willo Technologies

Основна технологія заснована на більш ніж десятирічних дослідженнях співзасновника і технічного директора компанії Нама Ха-Вана. Компанія заявляє про низку світових досягнень у сфері бездротового заряджання, включно з можливістю повороту пристроїв під будь-яким кутом під час заряджання, а також можливістю одночасного заряджання кількох пристроїв.

Судячи з усього, це нагадує Wi-Fi або Bluetooth. Технологія заряджатиме смартфон у кишені людини, поки та просто сидить на дивані і дивиться телевізор. Або ж заряджати ноутбук у будь-якій точці будинку, поки користувач працює, не турбуючись про доступ до розетки. У майбутньому передавач енергії має органічно вписуватися в інтер'єр кімнати, тому куб планують замінити чимось красивішим.

"Ми хочемо зробити з силовими кабелями те саме, що сьогодні роблять із нами дискети, — каже співзасновник і президент Willo Марко Воутілайнен. — Це пережитки минулого".

Willo припускає, що її технологія стане революцією в галузі бездротового передавання енергії. За словами Харі Сантамали, технологія майже готова до промислового впровадження, але терміни залежать від партнерів.

У 2021 році схожу технологію бездротової зарядки показали вчені з Японії та США в Токіо. Вона може живити будь-які пристрої від лампи до ноутбука в межах спеціально облаштованої кімнати і тільки після встановлення приймачів.

