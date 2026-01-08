Испанец перешел на солнечные батареи и зарабатывает в 19 раз больше: как это возможно (видео)

Хосе Портильо, фермер из провинции Кармина в Испании отказался от выращивания пшеницы в пользу солнечных электростанций, чтобы много и стабильно зарабатывать.

Сдав землю компаниям, которые владеют солнечными электростанциями, он увеличил доходы со своих полей в 19 раз. Подробности сообщает издание Clickpetroleoegas.

Ранее доход Хосе Портильо составлял 100 евро с гектара во время сбора урожая, а после заключением договора аренды с производителем солнечной энергии он получает до 1900 евро с гектара. Это значительно улучшило его финансовое положение и дало возможность мужчине получить то, что раньше было слишком дорогим.

Из-за высоких затрат на энергию и низких выплат за зерно многие испанские фермеры начали искать более предсказуемую и прибыльную альтернативу. Очень быстро сдача земли в аренду под солнечные панели стало трендом в сельских районах.

Відео дня

Многим фермерам нравится, что они получают стабильную и довольно высокую плату за аренду по договорам с компаниями вместо того, чтобы каждый год надеяться на хороший урожай. Они не боятся, что погода, климат или низкие цены на продукты повлияют на их доход.

Районы, которые раньше производили продукты питания, теперь производят электроэнергию. Площадь, отведенная под выращивание сельскохозяйственных культур, уже сократилась на 20-30%, и многие видят в этом не преимущество, а большую проблему, связанную с сохранением исторических традиций и упадком сельского хозяйства.

Возможно, скоро ситуация изменится, ведь солнечная энергия в Испании резко подешевела. Из-за этого многие компании продают свои модули.

Ранее писали, можно ли заработать на солнечных и ветровых электростанциях в Украине. Это не так просто, ведь недостатки часто превышают выгоду.